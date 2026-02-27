€ 5.0953
|
$ 4.3179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0953
|
$ 4.3179
 
DCNews Stiri Plajele din Phuket, Thailanda, poluate de petrol după naufragiul unei nave
Data publicării: 11:39 27 Feb 2026

Plajele din Phuket, Thailanda, poluate de petrol după naufragiul unei nave
Autor: Tiberiu Vasile

Plajele din Phuket, Thailanda, poluate de petrol după naufragiul unei nave Foto: Unsplash

O scurgere de petrol provocată de naufragiul navei Sealloyd Arc în largul Phuket a poluat mai multe plaje populare din Thailanda, amenințând viața marină, recifurile și turismul insulei.

O scurgere de petrol provocată de naufragiul unei nave cargo în Oceanul Indian afectează mai multe plaje imaculate din Phuket, cea mai cunoscută insulă turistică din Thailanda, a declarat vineri, pentru AFP, un ales local.

Nava Sealloyd Arc, aflată sub pavilion panamez, s-a scufundat în largul Phuket (sud) la data de 7 februarie, în timp ce se îndrepta spre Chittagong, în Bangladesh, aproximativ 1.700 de litri de petrol fiind deversaţi, după cum au declarat autorităţile thailandeze.

Reziduurile coagulate au început să se depună pe plaja Ya Nui, precum şi pe câteva insule mici din sudul provinciei Phuket, a declarat pentru AFP deputatul local Chalermpong Saengdee.

Petrolul a poluat, de asemenea, plaja Banana Beach de pe mica insulă Ko He - o destinaţie populară printre turiştii care vizitează aceste insule atraşi de apele cristaline - şi se preconizează că se va răspândi, a adăugat el.

Îngrijorător: Incidentul s-a produs acum două săptămâni, iar situaţia nu se îmbunătăţeşte

"Este foarte îngrijorător, deoarece incidentul s-a produs acum două săptămâni, dar situaţia nu se îmbunătăţeşte şi reprezintă o ameninţare pentru vieţuitoarele marine şi recifurile costiere", a declarat deputatul.

"Ne temem, de asemenea, că acest lucru va afecta turismul şi economia Thailandei", a precizat el.

Deputatul a precizat, de asemenea, că nava se află la o adâncime de 60 de metri, ceea ce îngreunează tentativele scafandrilor de a stopa scurgerea.

Imaginile difuzate de postul public Thai PBS îi arată pe locuitorii din zonă curăţând plajele de petele de petrol.

În timp ce marina thailandeză foloseşte dispersanţi pentru a trata deversarea de petrol, Chalermpong Saengdee a solicitat Guvernului să finanţeze recuperarea epavei.

Potrivit Departamentului Resurselor Marine şi Costiere, Thailanda a înregistrat, între 2017 şi 2021, 130 de deversări de petrol, care au afectat peste 23 de provincii, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Fondatorul milionar al ASOS a căzut în gol de la balcon în Thailanda
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

thailanda
poluare
plaja
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Cutremur economic în România, o adevărată undă de șoc: Peste 5000 de firme au dispărut în ianuarie!
Publicat acum 25 minute
Marte intră în Pești. Astrologul DCNews îți spune tot ce trebuie să știi - VIDEO
Publicat acum 32 minute
Acordul UE-Mercosur intră în vigoare provizoriu
Publicat acum 32 minute
Toxina cereulidă din laptele praf suspect, depistată pentru prima dată la un bebeluș din Franța
Publicat acum 33 minute
Robert Cazanciuc: Îl felicit pe Rareș Hopincă, președintele PSD, Sector2...
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 5 minute
Schimbare privind bonurile fiscale, importantă și pentru cetățeni și pentru companii. Apare un nou sistem - ce presupune asta
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Horoscop 27 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 19 minute
Afacerea care se va transforma în doar câteva zile într-un business de zeci de milioane de euro
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Ce au găsit anchetatorii în ”spatele” clubului de noapte The Buddhist, din București FOTO VIDEO
Publicat acum 1 ora si 56 minute
”Acolo va fi pestă porcină”. Scenariul unui sabotaj la carnea de porc românească. Ministrul Barbu îl confirmă: Cum ne revenim un pic, cum apare
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close