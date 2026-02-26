Dosarul Epstein: Hillary şi Bill Clinton vor depune mărturii în faţa Congresului SUA

Fostul secretar de stat american Hillary Clinton va depune mărturie în faţa Congresului SUA în legătură cu scandalul provocat de dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein, relatează Agerpres, citând dpa.

Hillary Clinton, în vârstă de 78 de ani, este aşteptată să depună mărturie sub jurământ joi, iar soţul ei şi fostul preşedinte american Bill Clinton, în vârstă de 79 de ani, va fi audiat vineri.

Potrivit presei din SUA, cei doi vor depune mărturie prin legătură video, nu în sediul Congresului de la Washington. De asemenea, se anticipează că vor fi audieri închise, astfel încât este neclar cât de mult din ce vor răspunde foştii înalţi oficiali americani va fi făcut public.

Hillary şi Bill Clinton au refuzat timp de luni de zile să depună mărturii în faţa Congresului SUA în ancheta din cazul Epstein.

Democraţii l-au acuzat pe preşedintele republican al Comisiei de supraveghere din Camera Reprezentanţilor, James Comer, că este coordonatorul unui proces motivat politic. Acordul soţilor Clinton de a depune mărturie în februarie i-a făcut pe republicani să anuleze un vot în care urmau să-i acuze pe cei doi de sfidarea Congresului.

Numele fostului preşedinte şi fotografii cu Bill Clinton apar în documente legate de dosarele Epstein. Totuşi, numai menţionarea numelui său nu înseamnă nimic, notează dpa. Fostul preşedinte a negat în mod repetat că ar fi comis vreo ilegalitate în legătură cu relaţia sa cu Epstein.

Reamintim că Jeffrey Epstein a condus o reţea de abuzuri sexuale timp de ani de zile, căreia i-au căzut victime zeci de tinere şi de minore. El avea numeroase legături în înalta societate americană. Jeffrey Epstein a murit în celula sa din închisoare în 2019, înainte de a fi condamnat.