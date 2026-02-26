€ 5.0955
|
$ 4.3204
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3204
 
DCNews Stiri Dosarul Epstein: Hillary şi Bill Clinton vor depune mărturii în faţa Congresului SUA
Data publicării: 11:42 26 Feb 2026

Dosarul Epstein: Hillary şi Bill Clinton vor depune mărturii în faţa Congresului SUA
Autor: Doinița Manic

imagine cu Bill și Hillary Clinton Hillary şi Bill Clinton au refuzat timp de luni de zile să depună mărturii în dosarul Epstein. Foto: Agerpres.

Hillary Clinton va depune, joi, 26 februarie, mărturie în faţa Congresului SUA, în dosarul Epstein. Soţul ei şi fostul preşedinte american Bill Clinton, va fi audiat vineri.

Fostul secretar de stat american Hillary Clinton va depune mărturie în faţa Congresului SUA în legătură cu scandalul provocat de dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein, relatează Agerpres, citând dpa.

Hillary Clinton, în vârstă de 78 de ani, este aşteptată să depună mărturie sub jurământ joi, iar soţul ei şi fostul preşedinte american Bill Clinton, în vârstă de 79 de ani, va fi audiat vineri.

VEZI ȘI: Dosarele Epstein. Bill Gates a rupt tăcerea: "Am avut aventuri extraconjugale cu două rusoaice"

Potrivit presei din SUA, cei doi vor depune mărturie prin legătură video, nu în sediul Congresului de la Washington. De asemenea, se anticipează că vor fi audieri închise, astfel încât este neclar cât de mult din ce vor răspunde foştii înalţi oficiali americani va fi făcut public.

Hillary şi Bill Clinton au refuzat timp de luni de zile să depună mărturii în dosarul Epstein

Hillary şi Bill Clinton au refuzat timp de luni de zile să depună mărturii în faţa Congresului SUA în ancheta din cazul Epstein.

Democraţii l-au acuzat pe preşedintele republican al Comisiei de supraveghere din Camera Reprezentanţilor, James Comer, că este coordonatorul unui proces motivat politic. Acordul soţilor Clinton de a depune mărturie în februarie i-a făcut pe republicani să anuleze un vot în care urmau să-i acuze pe cei doi de sfidarea Congresului.

Numele fostului preşedinte şi fotografii cu Bill Clinton apar în documente legate de dosarele Epstein. Totuşi, numai menţionarea numelui său nu înseamnă nimic, notează dpa. Fostul preşedinte a negat în mod repetat că ar fi comis vreo ilegalitate în legătură cu relaţia sa cu Epstein.

Reamintim că Jeffrey Epstein a condus o reţea de abuzuri sexuale timp de ani de zile, căreia i-au căzut victime zeci de tinere şi de minore. El avea numeroase legături în înalta societate americană. Jeffrey Epstein a murit în celula sa din închisoare în 2019, înainte de a fi condamnat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

hillary clinton
dosarul epstein
congresul american
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Flancul estic al NATO întărește securitatea rețelelor electrice din regiune. UE a alocat 13 milioane € pentru protecție împotriva atacurilor Rusiei
Publicat acum 8 minute
Mihai Daraban, (CCIR): România nu este doar o piață de desfacere, ci și un partener industrial de încredere
Publicat acum 13 minute
Donald Trump, invitat în România la Summitul B9. Ce alți lideri ar putea să participe (surse)
Publicat acum 14 minute
Semnal de la vârful BNR: ”O asemenea aventură ne-ar îngropa”. Momentul în care România a pierdut 8 mld. de euro în 2 zile
Publicat acum 20 minute
Țările nordice anchetează o amenințare străină la adresa infrastructurii energetice
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Horoscop 26 februarie 2026. Mercur retrogradează în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Fostul șef al Vămilor, demis de Bolojan în ianuarie, pus pe o nouă funcție în februarie. Ce post a primit, tot la Vămi
Publicat acum 5 ore si 59 minute
A murit fostul procuror Ion Diaconescu, cel care l-a trimis în judecată pe Țundrea, deși era nevinovat
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Trump îl atacă dur pe Robert De Niro după apelul actorului la „alungarea” administrației: Un bolnav
Publicat acum 3 ore si 57 minute
Clubul de noapte The Buddist, din București, călcat de mascați: Acuzații de prostituţie, droguri, spălare de bani / Galerie FOTO
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close