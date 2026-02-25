Atenție, firme! Un document uitat poate crește foarte mult impozitul pe clădiri

Legea spune că valoarea impozabilă a clădirilor deținute de persoane juridice trebuie actualizată o dată la 5 ani. Cum? Pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. Acest document trebuie depus la organul fiscal până cel târziu la 31 martie a anului fiscal.

Ce se întâmplă dacă nu este depus raportul?



Dacă firma nu actualizează evaluarea la timp, impozitul pe clădire crește mult. De exemplu, pentru clădirile rezidențiale, cota este de 0,2% iar pentru clădirile nerezidențiale (spații comerciale, birouri, hale etc.), cota este de 1,5%. Fără raportul de evaluare valabil, autoritatea locală poate aplica o cotă de 5%.

Diferența e uriașă și poate duce la costuri suplimentare de mii sau chiar zeci de mii de lei pe an, în funcție de valoarea imobilului. De ce este important? Mulți antreprenori uită că evaluarea trebuie refăcută o dată la cinci ani. Problema apare abia când primesc decizia de impunere și constată că impozitul este mult mai mare decât în anii anteriori.

Specialiștii recomandă firmelor să verifice din timp data ultimei evaluări și să programeze realizarea unui nou raport înainte de termenul limită.

Dacă ai clădiri pe firmă, verifică evaluarea. Un simplu raport depus până la 31 martie te poate scuti de un impozit majorat drastic.