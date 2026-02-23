Vești bune pentru pensionari de la ministrul Manole. Mai multe creșteri de venituri, ”fără nicio discuție”

Ministrul Muncii, Florin Manole, vine cu mai multe propuneri pentru pensionari, astfel încât să le crească veniturile. Este vorba despre trei praguri:

1.000 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei,

800 de lei pentru cei cu pensii între 1501 și 2000 de lei

și 600 de lei pentru cei cu pensii între 2001 și 3000 de lei.

Aceste ajutoare urmează să fie primite în două tranșe, în aprilie și-n decembrie. Deocamdată, propunerea nu este agreată în Guvern, urmând a fi propusă de către ministru.

”Am propus varianta cu trei praguri de venit pentru a încerca să fiu un pic mai echitabil. Un pensionar cu o pensie sub 1500 de lei a simțit inflația mai apăsător, iar altul cu 2.500 - 3.000 de lei, având pensia un pic mai mare, a putut să gestioneze mai bine situația. Din acest motiv am propus sume diferite, pe trei praguri. Credem că, în acest an, acest beneficiu ar trebui să meargă și către pensionarii militari care se încadrează în acest barem” a spus Florin Manole, la RomâniaTv, unde și-a exprimat convingerea că propunerea sa va trece de premierul Ilie Bolojan - ”avem și noi - PSD- un cuvânt de spus în această coaliție”.

Cu privire la indexarea pensiilor cu inflația, ministrul Muncii declară că ”nu există niciun argument pentru care să nu se facă în ianuarie 2027”. ”Se va face cu certitudine, e legitim și e corect” a mai spus el, considerând că pensionarii au trecut prin doi ani grei iar ”în 2027, indexarea trebuie să aibă loc, fără nicio discuție”.