Starea de sănătate a prim-ministrului libian, internat în Italia la un spital unde a fost tratat și Silvio Berlusconi

Premierul libian Abdelhamid Dbeibah spune că "se simte bine", potrivit AFP. Însă motivele spitalizării sale nu au fost detaliate.

Premierul libian, internat joi "pentru un control general"

Media italiană a transmis că el a fost internat joi "pentru un control general" la spitalul San Raffaele din Milano (nord), unul dintre cele mai renumite din peninsulă, cu un important departament de cardiologie. Este locul unde a fost tratat, între alţi, şi fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi.

"Vă asigur că sunt bine, slavă Domnului", a asigurat premierul libian în aceeaşi postare.

Nu a fost cauza principala a călătoriei în Italia

Premierul libian afirmă că acest examen nu a fost motivul principal al călătoriei sale în Italia. Totuși, el a recunoscut că a fost tratat anterior în Libia, fără a detalia când sau de ce.

"Am profitat pur şi simplu de o deplasare în străinătate pentru a efectua câteva examene medicale suplimentare, ca măsură de precauţie. Rezultatele au confirmat succesul tratamentului pe care l-am urmat în Libia", mai susţine el, fără alte detalii", a afirmat premierul libian.