De la Jocurile Olimpice, direct în bucătărie: Rețeta celebră de pate a campionului Saúl Craviotto

Câștigător al MasterChef Celebrity Spania, sportivul a învățat de la maeștri precum Marcos Morán că gustul intens nu trebuie sacrificat neapărat în favoarea sănătății și propune o rețetă rapidă care a devenit virală pe rețelele sociale.

Secretul unui stil de viață echilibrat: Gust fără remușcări

Pentru Craviotto, gastronomia nu este doar combustibil pentru antrenamente, ci o misiune de a demonstra că poți mânca savuros fără a-ți compromite silueta.

Sportivul împărtășește constant rețete „curate”, iar vedeta recentă a meniului său este un pate de măsline „cremos, intens și gata în doar câteva minute”.

Dacă ar fi să aleagă un aliment indispensabil, sportivul nominalizează fără ezitare brânza. În această rețetă, el folosește brânza feta, un ingredient versatil, extrem de popular în dieta mediteraneeană și cea grecească, ideal pentru a oferi textură și un plus de savoare nu doar gustărilor, ci și salatelor sau pastelor.

Lista de ingrediente pentru un preparat rapid

Pentru a reproduce acasă gustarea preferată a lui Saúl Craviotto, aveți nevoie de următoarele:

o cutie de măsline verzi

75 g brânză feta

30 g nuci

un cățel de usturoi

Puțin pătrunjel

Sucul de la jumătate de lămâie

50 g ulei de măsline

o linguriță fulgi de ardei iute (pentru decor și un plus de picanterie)

Mod de preparare: Simplitate în pași rapizi

Procesul este extrem de simplu: puneți toate ingredientele (cu excepția fulgilor de ardei iute) într-un blender sau într-un vas înalt.

Mixați până când compoziția capătă consistența fină a unui pate.

La final, așezați amestecul într-un bol, stropiți cu puțin ulei de măsline și presărați fulgii de ardei iute pentru un aspect deosebit.

Beneficiile nutriționale: De ce să alegi măslinele?

Pe lângă gustul excelent, măslinele sunt o sursă bogată de acid oleic. Conform specialiștilor de la Clinica Universității din Navarra, acesta are proprietăți antiinflamatorii și protejează sistemul cardiovascular, ajutând la reglarea colesterolului.

De asemenea, Fundația Spaniolă pentru Nutriție (FEN) subliniază aportul de vitamina E, un antioxidant esențial împotriva stresului oxidativ. Totuși, din cauza conținutului de sodiu, experții recomandă moderație în cazul persoanelor care suferă de hipertensiune.