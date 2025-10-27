Rețetă de tartă cu ciocolată cu doar trei ingrediente virală pe TikTok

Tarta de ciocolată este unul dintre acele deserturi irezistibile, capabile să transforme o seară obișnuită într-un moment de răsfăț. Este un clasic în restaurantele din Spania, dar și un simbol al confortului culinar, apărând chiar și în seriale de succes precum The Bear, cu Jeremy Allen White.

Deși fiecare pasionat de patiserie are propria versiune a acestei rețete, bucătarul spaniol Roberto Bosquet, cunoscut pe TikTok pentru preparatele sale rapide și sănătoase, a reușit să reinventeze desertul într-o formă minimalistă. Într-un videoclip devenit viral, el a demonstrat că o tartă de ciocolată se poate face cu doar trei ingrediente și fără zahăr sau făină.

Rezultatul? O prăjitură densă, cremoasă și surprinzător de echilibrată, perfectă pentru cei care doresc ceva dulce, dar fără excese.

Trei ingrediente, un gust intens

„Nu ai nevoie de o listă lungă de cumpărături pentru a obține un desert perfect”, spune Bosquet. Tot ce îți trebuie se găsește în orice supermarket:

400 g de iaurt grecesc (sau vegetal) - aproximativ 1,93 euro

4 ouă – 0,30 euro bucata

200 g de ciocolată neagră - aproximativ 3,65 euro

În total, costul rețetei este de circa 6,78 euro, suficient pentru două porții generoase.

Cum se prepară tarta de ciocolată

Procesul este la fel de simplu ca lista de ingrediente.

Topiți ciocolata într-un bol termorezistent. Adăugați ouăle și iaurtul, apoi amestecați până obțineți o compoziție omogenă. Turnați aluatul într-o formă tapetată cu hârtie de copt. Coacerea poate fi adaptată la orice aparat: cuptor clasic: 40 de minute la 180°C, friteuză cu aer: 30–35 de minute la 170°C, cuptor cu microunde: 10 minute la putere maximă După ce se răcește, tarta capătă o textură fondantă, asemănătoare unei budinci dense, cu un gust intens de ciocolată.

Desert „sănătos” cu beneficii reale

Deși pare prea bună pentru a fi adevărată, această tartă are și beneficii nutriționale. Fără adaos de zahăr sau făină, este o opțiune mai ușoară pentru iubitorii de deserturi.

Ciocolata neagră, principalul ingredient, conține flavonoizi, antioxidanți care susțin sănătatea cardiovasculară și funcțiile cognitive. În plus, cacaoa are un conținut ridicat de triptofan, un aminoacid implicat în producerea serotoninei, supranumită „hormonul fericirii”.

Potrivit Fundației Spaniole de Nutriție (FEN), 100 de grame de ciocolată furnizează:

532 kcal

7,8 g proteine

56,4 g carbohidrați

38 mg calciu

2,4 mg fier

O rețetă simplă care promite succesul

Rețeta lui Roberto Bosquet este dovada că uneori simplitatea înseamnă rafinament. Cu trei ingrediente la îndemână, oricine poate obține un desert demn de cofetărie fără bătăi de cap.

Tarta de ciocolată cu iaurt și ouă poate fi savurată simplă sau decorată cu fructe de pădure, fulgi de cocos ori o lingură de iaurt rece. În orice variantă, gustul intens de cacao și textura moale o transformă într-un desert care merită încercat.

Un deliciu accesibil, rapid și imposibil de refuzat.