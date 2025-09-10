Data publicării:

Sezonul bostanilor a început în România: 3 rețete delicioase care te cuceresc

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Lifestyle
Odată cu venirea toamnei, bostanii încep să fie vedetele piețelor din întreaga țară. În România, consumul acestora a devenit tot mai diversificat, de la preparate tradiționale la rețete inovatoare. 

Sezonul bostanilor este momentul perfect pentru a explora diversitatea culinară oferită de acest ingredient. Românii apreciază atât dulceața naturală a dovleacului, cât și textura sa potrivită pentru supe, prăjituri sau garnituri.

Iată câteva dintre cele mai îndrăgite rețete cu bostan pentru această perioadă.

Supă cremă de bostan: confort și aromă de toamnă

Ingrediente (pentru 4 porții):

- 800 g bostan curățat și tăiat cuburi

- 2 cartofi medii

- un morcov mare

- o ceapă mare

- 2 căței de usturoi

- un l apă sau supă de legume

- 2 linguri ulei de măsline

- 150 ml smântână pentru gătit (opțional)

- Sare și piper după gust

- jumătate de linguriță nucșoară (opțional)

- Pătrunjel proaspăt pentru decor

Mod de preparare:

Într-o oală mare, încălzește uleiul de măsline și călește ceapa tocată și usturoiul zdrobit până devin translucide.

Adaugă morcovul și cartofii tăiați cuburi și călește timp de 2–3 minute.

Pune cuburile de bostan și amestecă bine. Toarnă apă sau supa de legume, astfel încât legumele să fie acoperite.

Fierbe la foc mediu timp de 25–30 de minute, până când toate legumele sunt moi.

Folosind un blender vertical, pasează totul până obții o cremă fină.

Adaugă smântâna și condimentele (sare, piper, nucșoară) și mai amestecă 2–3 minute.

Servește supa caldă, decorată cu pătrunjel proaspăt și, dacă vrei, câteva semințe de dovleac prăjite.

2. Bostan copt la cuptor: simplu și sănătos

Ingrediente (pentru 4 porții):

- un bostan mediu (aprox. 1,2–1,5 kg)

- 3 linguri ulei de măsline

- Sare și piper după gust

- Opțional: rozmarin, cimbru sau scorțișoară

Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 200°C.

Curăță bostanul de coajă și semințe, apoi taie-l felii groase de aproximativ 2 cm.

Așază feliile pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Stropește cu ulei de măsline și presară sare, piper și eventual condimentele dorite.

Coace la cuptor timp de 25–30 de minute sau până când feliile devin moi și ușor rumenite.

Servește ca atare, ca garnitură la fripturi sau în salate calde.

3. Plăcintă cu bostan: desert tradițional cu aromă autentică

Ingrediente (pentru o tavă de 30x20 cm):

Aluat:

- 300 g făină

- 150 g unt rece

- 50 g zahăr

- un ou

- un praf de sare

- 2-3 linguri apă rece

Umplutură:

- 500 g bostan ras

- 100 g zahăr (poți ajusta după gust)

- o linguriță scorțișoară

- jumătate de linguriță nucșoară

- 50 g stafide (opțional)

- o lingură griș (pentru a absorbi lichidul)

Mod de preparare:

Prepară aluatul: într-un bol, amestecă făina cu untul rece tăiat cuburi, zahărul și sarea până obții un amestec sfărâmicios. Adaugă oul și apa rece treptat până obții un aluat omogen. Înfășoară-l în folie și lasă-l la frigider 30 de minute.

Între timp, curăță bostanul, rade-l și amestecă-l cu zahărul, scorțișoara, nucșoara, stafidele și grișul.

Împarte aluatul în două părți: întinde prima parte și tapetează tava cu ea.

Toarnă umplutura de bostan peste aluat și nivelează uniform.

Întinde cealaltă parte de aluat și acoperă umplutura, sigilând marginile. Poți face mici tăieturi pe deasupra pentru a permite aburului să iasă.

Coace plăcinta în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 40–45 de minute sau până când devine aurie.

Lasă să se răcească puțin înainte de servire.

