Gutuie coaptă cu nuci și miere - rețeta simplă care umple casa de parfum și amintiri

Un desert simplu, dar spectaculos, gutuia coaptă cu nuci și miere aduce în casă parfumul toamnei și gustul copilăriei. Pregătită cu ingrediente naturale, această rețetă combină tradiția românească cu rafinamentul aromelor calde.

Toamna are darul de a transforma bucătăria într-un loc magic, unde miresmele fructelor coapte și condimentele orientale se amestecă într-un spectacol olfactiv. Printre fructele care marchează acest anotimp, gutuia rămâne un simbol al bogăției și al căldurii de acasă. Galbenă, cu pielița ușor păroasă și cu un parfum care umple camera, gutuia este adesea subestimată în deserturi. Totuși, atunci când este gătită, se transformă complet: devine moale, dulce și catifelată, iar aroma sa capătă profunzime.

Această rețetă de gutui coapte umplute cu nuci și miere este un exemplu de echilibru între simplitate și rafinament. Este genul de preparat care îți amintește de mesele din copilărie, când bunica punea gutui pe sobă, dar și de mesele moderne, unde gusturile simple sunt reinterpretate într-un mod elegant. Nucile aduc textură, mierea adaugă dulceață naturală, iar scorțișoara completează cu o notă caldă și aromată. În plus, rețeta este ușor de făcut, sănătoasă și se potrivește perfect pentru o seară liniștită de toamnă sau chiar ca desert festiv de sărbători.

Ingrediente (pentru 4 porții)

- 4 gutui mari și coapte

- 100 g nuci mărunțite

- 4 linguri de miere (aprox. 80 g)

- 40 g unt (10 g pentru fiecare gutuie)

- o linguriță scorțișoară măcinată

- jumătate linguriță pudră de cuișoare (opțional, pentru un plus de aromă)

- 150 ml apă

- o lingură zahăr brun (aprox. 15 g)

Mod de preparare

Pregătirea gutuilor: Spală gutuile bine și taie-le în jumătate. Cu o lingură sau un cuțit mic, scobește mijlocul pentru a îndepărta semințele și a crea un spațiu pentru umplutură.

Pregătirea umpluturii: Amestecă într-un bol nucile mărunțite cu mierea și scorțișoara. Dacă dorești un gust mai intens, adaugă și pudra de cuișoare.

Umplerea gutuilor: Așază jumătățile de gutui într-o tavă termorezistentă. Umple fiecare gutuie cu amestecul de nuci și miere. Pune deasupra fiecărei jumătăți câte un cub mic de unt (aprox. 10 g).

Coacerea: Toarnă apa în tavă și presară zahărul brun peste gutui. Acoperă tava cu folie de aluminiu și dă-o la cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 40 de minute. După acest timp, îndepărtează folia și mai lasă gutuile la copt încă 10-15 minute, până când devin aurii și moi.

Servirea: Servește gutuile calde, cu siropul format în tavă turnat deasupra. Opțional, poți adăuga o lingură de frișcă naturală sau înghețată de vanilie pentru un contrast delicios.

Rezultatul este un desert parfumat, dulce, dar în același timp ușor și sănătos, care aduce în farfurie toată frumusețea și aroma toamnei.

