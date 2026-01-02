Cel puțin 10 morți și sute de persoane spitalizate din cauza apei potabile contaminate, în cel mai „curat” oraș din India

Cel puțin 10 persoane au murit și alte 270 au fost spitalizate după ce au consumat apă potabilă contaminată cu ape uzate în orașul Indore din India, considerat „cel mai curat” oraș in țară în ultimii opt ani. Printre cei care și-au pierdut viața se află și un băiețel de doar cinci luni, potrivit The Guardian.

Locuitorii unui cartier aglomerat, cu venituri mici, din Indore, capitala comercială a statului Madhya Pradesh, avertizau autoritățile de luni întregi cu privire la mirosul neplăcut al apei de la robinet. Reclamațiile lor au fost ignorate, însă, în ciuda reputației orașului pentru separarea deșeurilor și alte măsuri de curățenie.

Apa uzată provenea de la o toaletă publică

„Am primit informații despre 10 decese cauzate de un focar de diaree cauzat de apa contaminată în zona Bhagirathpura”, a declarat primarul orașului Indore, Pushyamitra Bhargava.

Apele uzate se amestecau „în conducta principală care pleacă de la rezervorul de apă”, a adăugat el. Presa locală a relatat că numărul deceselor a crescut la 15, dar nu există nicio confirmare oficială în acest sens.

Cel puțin 32 de pacienți rămân în unitățile de terapie intensivă.

Peste 2.000 de oameni, suspectați de intoxicare cu apă contaminată

Pe lângă cei spitalizați, premierul statului, Mohan Yadav, a declarat că echipele medicale care au efectuat vizite din ușă în ușă au identificat 2.456 de „pacienți suspecți”, cărora li s-a acordat primul ajutor „pe loc”.

Autoritățile spun că o toaletă publică construită deasupra unei conducte de apă potabilă pare să fi permis infiltrarea apelor uzate în rețeaua de alimentare. Toaleta a fost construită fără fosă septică. Locuitorii au început să se înghesuie în spitale la începutul acestei săptămâni, plângându-se de simptome precum vărsături, diaree și febră mare.

Testele de apă „au confirmat prezența unor bacterii anormale care se găsesc în general în apa de canalizare, care include deșeuri umane”, a declarat un oficial medical.

Sesizările locuitorilor, ignorate de autorități

Locuitorii au spus că plângerile lor legate de apă au intrat într-un labirint birocratic. „La prima vedere, acest caz se încadrează într-o gravă neglijență în îndeplinirea atribuțiilor”, a declarat un consilier municipal din Indore, Kamal Waghela.

Mai mulți funcționari au fost suspendați în așteptarea unei anchete.

Sugarul de cinci luni care a murit fusese hrănit cu biberonul, folosind apă de la robinet, potrivit tatălui său, Sunil Sahu „Nimeni nu ne-a spus că apa era contaminată. Am filtrat-o. Aceeași apă curgea în tot cartierul. Nu a existat niciun avertisment”, a spus el.

Liderul opoziției din Congres, Rahul Gandhi, a acuzat guvernul statului condus de partidul Bharatiya Janata de neglijență, spunând că „apa curată nu este o favoare - este un drept la viață”.

Guvernul a declarat că vor fi elaborate noi reguli pentru a preveni incidente similare. „Nu se va lăsa nicio piatră neîntoarsă pentru a ne asigura că nu se va mai întâmpla”, a spus premierul indian.

Nereguli privind apa potabilă din India

Criza din Indore vine pe fondul unor îngrijorări mai ample privind siguranța apei la nivel național. The Times of India a relatat că doar 8% dintre laboratoarele publice de testare a apei, administrate de guvernul din Delhi, au fost acreditate de Consiliul Național de Acreditare pentru Laboratoarele de Testare și Calibrare, care certifică unitățile care îndeplinesc standardele internaționale de control al calității.

La nivel național, 59% dintre laboratoarele publice sunt acum acreditate. Experții avertizează că, pe măsură ce populația urbană a Indiei crește rapid, neîndeplinirea cerințelor de testare a apei sporește riscul de apariție a unor boli.

