DCNews Stiri Un ieșean a lăsat-o cu gura căscată pe Carmen Tănase la "Românii au talent": "Cred că stau în fața unui geniu"! - VIDEO
Data actualizării: 23:19 20 Feb 2026 | Data publicării: 22:31 20 Feb 2026

Un ieșean a lăsat-o cu gura căscată pe Carmen Tănase la "Românii au talent": "Cred că stau în fața unui geniu"! - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu Luca Dogaru de la Romanii au talent Deși la început tânărul din Iași părea timid și neîncrezător, atunci când a început să cânte la chitară totul s-a schimbat. Foto: captură video PRO TV

Un ieșean i-a suprins de jurații de la "Românii au talent". Carmen Tănase a exclamat: "Cred că stau în fața unui geniu"!

Luca Dogaru, un elev în vârstă de 16 ani din Iași, i-a surprins pe jurații de la "Românii au talent" cu talentul său. Deși la început părea timid și neîncrezător în forțele sale, atunci când a început să cânte la chitară totul s-a schimbat, uimând întreaga sală cu acordurile sale.

Adolescentul s-a apucat de chitară în anul 2020, în perioada pandemiei, la îndemnul tatălui său, iar în 5 ani a reușit să ajungă la un nivel extraordinar. Băiatul cântă deja ca un mare artist, iar jurații emisiunii l-au rugat să nu renunțe niciodată la această pasiune pentru că are șanse uriașe să ajungă un nume mare în muzică.

Luca Dogaru a mărturisit că a apelat la un profesor de chitară în anul 2021, iar la un moment dat a progresat atât de mult încât acel profesor i-a spus că a devenit prea bun pentru el și l-a îndrumat să își caute alt mentor, cel pe care îl are acum.

Reacțiile juraților de la "Românii au talent"

 Jurații de la "Românii au talent", dar și sala întreagă, l-au aplaudat în picioare.

„Cred că stau în fața unui geniu! Băi copilulele m-ai omorât, m-ai rupt. Ești formidabil!”, i-a spus Carmen Tănase.

„M-ai electrocutat! Numărul tău n-a fost despre a ne arăta nouă că tu ai un talent, că e clar că tu ai un talent, dar ești peste omule... Mi se pare că avem de-a face cu un geniu, așa cum a zis Carmen! Efectiv îmi doream să nu te mai oprești!”, a spus Mihai Bobonete.

„Aș plăti bilet să te ascult! Foarte frumos”, a spus Andra.

