€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Parlamentul Poloniei a adoptat legea parteneriatului civil. Karol Nawrocki susține că nu o va promulga
Data publicării: 29 Mai 2026

Parlamentul Poloniei a adoptat legea parteneriatului civil. Karol Nawrocki susține că nu o va promulga
Autor: Elena Aurel

presedinte-polonia-nawrocki-karol_65537500 Preşedintele polonez Karol Nawrocki. Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Parlamentul polonez a adoptat o lege care permite înregistrarea parteneriatelor civile. Președintele polonez a anunțat că nu o va promulga.

Parlamentul de la Varşovia a adoptat vineri o lege care permite înregistrarea parteneriatelor civile, însă preşedintele conservator Karol Nawrocki a anunţat că nu o va promulga, transmite dpa, potrivit Agerpres. 

Legea face parte din pachetul de reforme promise de coaliţia de centru-stânga a premierului Donald Tusk la preluarea mandatului.

Conform actului normativ, doi adulţi pot încheia un parteneriat în faţa unui avocat, iar după înregistrarea la un oficiu de stare civilă pot stabili ce aranjamente doresc privind proprietăţile lor, precum şi obligaţii de întreţinere. Ei au dreptul să locuiască împreună, să acceseze informaţiile medicale ale partenerului şi să acţioneze ca reprezentant legal al acestuia.

Legislaţia poloneză defineşte în continuare căsătoria drept uniunea dintre un bărbat şi o femeie.

VEZI ȘI: Miliardarul american Peter Thiel s-a mutat în Argentina: Motivul din spatele deciziei

PiS s-a opus ferm 

Ministrul de interne a informat însă recent oficiile de stare civilă că au obligaţia de a recunoaşte căsătoriile între persoane de acelaşi sex, conform unei decizi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Şi parteneriatele civile ar urma să se aplice inclusiv pentru cuplurile de acelaşi sex.

Partidul conservator de dreapta Lege şi Justiţie (PiS), principala formaţiune de opoziţie din Polonia, s-a opus ferm acestor măsuri.

Nawrocki provine din tabăra politică a PiS, iar după votul parlamentului el a declarat că nu va promulga nicio lege care creează o alternativă la căsătorie. "Sunt garantul Constituţiei. Constituţia prevede explicit că o căsătorie este uniunea dintre un bărbat şi o femeie", a spus el. 

VEZI ȘI: Grevă generală în Portugalia. Zboruri și transport afectate, anunț important de la MAE

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

polonia
karol nawrocki
parteneriat civil
donald tusk
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 27 minute
OMS anunță primul pacient vindecat în epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo
Publicat acum 28 minute
Parlamentul Poloniei a adoptat legea parteneriatului civil. Karol Nawrocki susține că nu o va promulga
Publicat acum 39 minute
Cine e fostul consul al Rusiei la Constanța, Andrey Kosilin, care a fost declarat persona non-grata / foto în articol
Publicat acum 50 minute
Angajații din vămi protestează pentru a doua zi consecutiv / video
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Acordul UE - Mercosur. Europarlamentarul Georgiana Teodorescu (ECR) dezvăluie ce a găsit în Brazilia: Mi-ar fi frică să-i dau copilului meu așa ceva / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 10 ore si 45 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN: Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 7 ore si 46 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
Publicat acum 6 ore si 25 minute
Cine-i despăgubește pe proprietarii din blocul avariat de drona rusească: Polițele facultative și asigurarea PAD nu acoperă situația de război
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Peskov, răspuns ironic atunci când a fost întrebat de drona căzută în România, la Galați
Publicat acum 10 ore si 58 minute
BANCUL ZILEI: Soția gospodină
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close