Subcategorii în Politica

PSD, apel la toate partidele: Fără confruntări interne pe teme de apărare națională
Data publicării: 29 Mai 2026

PSD, apel la toate partidele: Fără confruntări interne pe teme de apărare națională
Autor: Viviana Marsaa

drona galati Momentul exploziei/ Dronă căzută în Galați/ foto Facebook
PSD condamnă încălcarea suveranității României de către Federația Rusă. În aceste condiții, face apel către toate forțele politice din România să înceteze confruntările interne și să acționeze unitar.

”PSD condamnă ferm încălcarea inacceptabilă a suveranității României de către Federația Rusă. Un astfel de comportament al unui stat arată nu numai disprețul la adresa dreptului internațional, cât și față de siguranța cetățenilor unui stat membru NATO.

În aceste condiții, PSD face apel către toate forțele politice din România să înceteze confruntările interne și să acționeze unitar, în interesul național. În acest caz, agresorul este Federația Rusă, iar toate partidele au datoria de a lăsa orgoliile politice de-o parte și să acționeze unitar pentru a înlătura urgent riscurile de securitate la care sunt expuși cetățenii români.

În acest sens, PSD respinge categoric și condamnă declarațiile prim-ministrului demis Ilie Bolojan și ale unor reprezentanți USR care invocă sesizările la Curtea Constituțională în privința legislației SAFE, pentru a pasa propria răspundere pentru eșecul sistemului de apărare al României în cazul incidentului de la Galați.

Sesizarea Curții Constituționale de către președintelui Camerei Deputaților în privința OUG 38/2026 a avut drept scop înlăturarea incertitudinilor legislative generate de modul în care a fost emisă ordonanța și de o serie de alte prevederi introduse în actul normativ, fără nicio legătură cu instrumentul SAFE sau cu PNRR.

Sesizarea președintelui Camerei Deputaților accelerează pronunțarea CCR pentru înlăturarea acestor incertitudini, în termenul legal de 20 zile, care nu exista în cazul sesizării Avocatului Poporului.

Incidentul de la Galați a evidențiat o serie de carențe grave ale sistemului de apărare național, care reclamă decizii și acțiuni rapide de remediere. Scandalul și orgoliile politice sau pasarea responsabilităților la alții trebuie să înceteze! România are nevoie de formarea rapidă a unui guvern funcțional care să instaleze profesioniști în structurile de conducere ale sistemului de apărare.

Indiferent de conflictele politice din ultima perioadă, PSD a acționat responsabil și a susținut în Parlament toate actele normative necesare pentru accesarea cât mai rapidă a fondurilor europene pentru creșterea capacității de apărare a României. 

PSD este de asemenea, pregătit să susțină instalarea rapidă a unui guvern funcțional și responsabil, care să asigure funcționarea eficientă a statului și a instituțiilor din sistemul de securitate națională” transmite PSD. 

