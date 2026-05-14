DCNews Politica PSD cere ca premierul Ilie Bolojan să răspundă politic, după reţinerea lui Mihai Savin, şeful AVR
Data publicării: 14 Mai 2026

PSD cere ca premierul Ilie Bolojan să răspundă politic, după reţinerea lui Mihai Savin, şeful AVR
Autor: Florin Răvdan

ilie bolojan guvern palatul victoria Premierul Ilie Bolojan în Parlamentul României. Sursa foto: Agerpres

Social-democraţii reacţionează după ce surse judiciare au afirmat că Mihai Savin, preşedintele Autorităţii Vamale Române, a fost reţinut.

"PSD îi solicită prim-ministrului demis Ilie Bolojan să își asume răspunderea politică pentru decizia sa de a numi la conducerea Autorității Vamale Române (AVR) o persoană care a fost reținută de procurori, pentru săvârșirea unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție.

Având în vedere că și-a asumat personal această numire, fără să se consulte și fără să țină seama de partenerii din Coaliție, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar și să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuțiile.

Atunci când te erijezi în postura de „mare reformator” al statului și de „apărător neînduplecat” al integrității în exercitarea funcțiilor publice, ai responsabilitatea politică și obligația morală să îți aplici asupra propriei persoane principiile pe care le invoci în cazul altora. Ca atare, asumarea răspunderii în acest caz, în care premierul demis a girat personal pentru persoana numită la Autoritatea Vamală nu poate rămâne fără nicio consecință concretă în plan politic. Prim-ministrul demis trebuie să plece!

PSD amintește că, la momentul numirii actualului șef al Autorității Vamale Române, i-a atras atenția premierului demis că astfel de decizii luate în nume personal încălcau Acordul Politic care îl obliga să se consulte cu ceilalți parteneri de guvernare.

Cazul de față este ilustrativ pentru seria lungă de decizii luate de unul singur în fruntea Executivului prin care Ilie Bolojan a subminat sistematic dialogul și colaborarea în cadrul Coaliției de Guvernare și care, în cele din urmă, au condus la demiterea sa din funcția de premier", transmite PSD într-un comunicat de presă.

Mihai Savin, preşedintele Autorităţii Vamale Române, ar fi fost reţinut de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, conform unor surse judiciare. CITEŞTE AICI MAI MULTE

