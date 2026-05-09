Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

Dar, înainte de aritmetică, să ne ocupăm de geometria electorală, care s-a schimbat odată cu intrarea în joc a doamnei Laura Codruța Kovesi. Într-un context politic tensionat, în care observăm o repoziționare critică față de Nicușor Dan a taberei #rezist din presa online și de pe rețelele sociale, șefa EPPO ”acordă” un interviu unui site afiliat ideologic. Nimic nou. Și în țară și în Luxemburg, LCK a comunicat prin interviuri atent controlate, în presa care nu îi pune întrebări incomode, a anunțat de mai multe ori că nu intră în politică, și-a evidențiat realizările, și-a oferit expertiza în domeniul combaterii corupției ș.a.m.d.

Surpriza ar fi ”atacul la președintele Nicușor Dan”. Pe care, totuși, nu l-aș considera un atac, o primă lovitură dintr-un război, ci mai degrabă un foc de avertisment.

“Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații”, a răspuns Kovesi, întrebată cum comentează afirmațiile președintelui, care ”înclină să creadă că au fost abuzuri la DNA, în mandatul Kovesi”.

Cum s-ar zice, nu are expertiză Nicușor Dan să facă astfel de aprecieri, fiindcă a fost matematician. Dar, un comandat de petrolier, ca președintele Băsescu, se califică să numească procurorul general și procurorul-șef DNA? Nu am aflat părerea dnei Kovesi, pentru că întrebarea nu i-a fost pusă. Cert este că lipsurile lui Nicușor Dan pe linia pregătirii juridice ar putea fi compensate de un trainer competent, de un consilier cu experiență în 24 de state UE, de exemplu.

De vineri, 8 mai 2026, avem două puncte fixe pe tabla politicii românești: Bolojan simbolul reformei și Laura Codruța Kovesi, simbolul anticorupției. Unind cele două puncte rezultă o linie-axa centrală a dezbaterii care va separa societatea, de o parte reformiștii care vor Justiție independentă, de cealaltă conservatorii, corupții care au capturat statul și vor o Justiție aservită.

Nu știm cum se va poziționa Nicușor Dan. Va rămâne mediator, va căuta echilibru și stabilitate, sau se va alătura liniei Bolojan-Kovesi? Dacă o va face, am avea trei puncte: reformă-Bolojan, anticorupție-Kovesi și proVest-Nicușor Dan. Trei puncte definesc un plan: planul B. Cu B de la Băsescu? Războiul romăno-român poate reîncepe. Narațiunile sunt cunoscute, la fel tacticile care pot fi activate.

Taberele, însă, s-au schimbat. Electoratul AUR nu-i înghite pe useriști, electoratul de dreapta nu concepe o colaborare cu auriștii și georgiștii, gherila online conspiraționistă a egalat sau chiar depășit forța #rezist…

Mandatul Laurei Codruța Kovesi se încheie în septembrie. Să sperăm că nu va dura atât până se termină criza guvernamentală, la București, cu învestirea unui nou premier.