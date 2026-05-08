Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu din gimnastică. Decizia anunțată de ITA și prima reacție a gimnastei

Potrivit informațiilor transmise de ITA, sportiva ar fi acumulat trei abateri legate de furnizarea localizării într-un interval de 12 luni.

ITA a confirmat oficial acuzațiile împotriva sportivei

Instituția care gestionează programul antidoping al World Gymnastics a anunțat oficial deschiderea procedurii împotriva gimnastei române.

„Încălcarea regulamentului antidoping, conform articolului 2.4 din Regulamentul Antidoping Rules al World Gymnastics, pentru comiterea a trei abateri de localizare într-o perioadă de 12 luni”, se arată în comunicatul publicat de ITA, citat de Agerpres.

Ana Maria Bărbosu a cerut judecarea cazului la Tribunalul de Arbitraj Sportiv

Sportiva, care studiază la Universitatea Stanford, a solicitat ca dosarul să fie analizat de Tribunalul de Arbitraj al Diviziei de Antidoping Sportiv.

În cadrul procedurii, gimnasta are posibilitatea să prezinte explicații și dovezi privind cele trei abateri consemnate de autorități.

ITA a precizat că întreaga anchetă este gestionată exclusiv de instituție și că nu vor exista alte comentarii publice pe marginea cazului.

Ce presupun regulile privind localizarea sportivilor

Conform regulamentelor antidoping internaționale, sportivii incluși în programele de testare trebuie să completeze în aplicația ADAMS informații despre locul în care se află zilnic.

Aceștia sunt obligați să indice o perioadă de 60 de minute în fiecare zi, interval în care agenții antidoping pot efectua controale inopinate.

O abatere este înregistrată atunci când sportivul nu este găsit la locația declarată în intervalul stabilit. Trei astfel de situații într-un an calendaristic pot duce la sancțiuni disciplinare, chiar și în lipsa unui test antidoping pozitiv.

Reacția gimnastei Ana Maria Bărbosu

„Aș dori să împărtășesc și să clarific unele informații care au circulat. După cum vă puteți imagina, mutarea în Statele Unite și începerea facultății au reprezentat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț și să mă dezvolt prin fiecare experiență.

Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces", transmite pe Instagram Ana Maria Bărbosu.

Ce sancțiune riscă gimnasta română

Potrivit declarațiilor făcute anterior de Mihai Covaliu și de reprezentanții Federaţia Română de Gimnastică, Ana Maria Bărbosu riscă o suspendare de până la doi ani.