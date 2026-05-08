€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Stiri Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu din gimnastică. Decizia anunțată de ITA și prima reacție a gimnastei
Data publicării: 08 Mai 2026

Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu din gimnastică. Decizia anunțată de ITA și prima reacție a gimnastei
Autor: Loredana Iriciuc

Lovitură grea în gimnastica românească. Ana Bărbosu, suspendată 2 ani de ITA Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu din gimnastică. Decizia anunțată de ITA și prima reacție a gimnastei / Sursa foto: Agerpres

Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu de Agenţia Internaţională de Testare, după ce a fost acuzată de încălcarea regulamentului antidoping privind obligațiile de localizare ale sportivilor.

Potrivit informațiilor transmise de ITA, sportiva ar fi acumulat trei abateri legate de furnizarea localizării într-un interval de 12 luni.

ITA a confirmat oficial acuzațiile împotriva sportivei

Instituția care gestionează programul antidoping al World Gymnastics a anunțat oficial deschiderea procedurii împotriva gimnastei române.

„Încălcarea regulamentului antidoping, conform articolului 2.4 din Regulamentul Antidoping Rules al World Gymnastics, pentru comiterea a trei abateri de localizare într-o perioadă de 12 luni”, se arată în comunicatul publicat de ITA, citat de Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Ana Maria Bărbosu, lăsată fără medalia olimpică de Tribunalul Federal Elvețian. Decizia în scandalul de la JO 2024

Ana Maria Bărbosu a cerut judecarea cazului la Tribunalul de Arbitraj Sportiv

Sportiva, care studiază la Universitatea Stanford, a solicitat ca dosarul să fie analizat de Tribunalul de Arbitraj al Diviziei de Antidoping Sportiv.

În cadrul procedurii, gimnasta are posibilitatea să prezinte explicații și dovezi privind cele trei abateri consemnate de autorități.

ITA a precizat că întreaga anchetă este gestionată exclusiv de instituție și că nu vor exista alte comentarii publice pe marginea cazului.

Ce presupun regulile privind localizarea sportivilor

Conform regulamentelor antidoping internaționale, sportivii incluși în programele de testare trebuie să completeze în aplicația ADAMS informații despre locul în care se află zilnic.

Aceștia sunt obligați să indice o perioadă de 60 de minute în fiecare zi, interval în care agenții antidoping pot efectua controale inopinate.

O abatere este înregistrată atunci când sportivul nu este găsit la locația declarată în intervalul stabilit. Trei astfel de situații într-un an calendaristic pot duce la sancțiuni disciplinare, chiar și în lipsa unui test antidoping pozitiv.

Reacția gimnastei Ana Maria Bărbosu

„Aș dori să împărtășesc și să clarific unele informații care au circulat. După cum vă puteți imagina, mutarea în Statele Unite și începerea facultății au reprezentat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț și să mă dezvolt prin fiecare experiență.

Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces", transmite pe Instagram Ana Maria Bărbosu.

Ce sancțiune riscă gimnasta română

Potrivit declarațiilor făcute anterior de Mihai Covaliu și de reprezentanții Federaţia Română de Gimnastică, Ana Maria Bărbosu riscă o suspendare de până la doi ani.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ana maria barbosu
antidoping
ita
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
România riscă să trateze bateriile ca soluție salvatoare, fără o strategie energetică reală. Dumitru Chisăliță: S-au vândut sloganuri despre „energie ieftină pentru toți”
Publicat acum 44 minute
Falimentul Șantierului Naval Mangalia, între vânzarea în bloc și mega investiții și construcții navale, prin SAFE. Avertismentul lansat de Sindicatul Liber „Navalistul”
Publicat acum 54 minute
Arina Sabalenka, adversara Soranei Cîrstea în turul al treilea la Roma (WTA)
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Ana Maria Bărbosu, suspendată provizoriu din gimnastică. Decizia anunțată de ITA și prima reacție a gimnastei
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Peste 100 de percheziții la vămile din nord. Dosar de contrabandă cu polițiști de frontieră și angajați vamali
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Avea cancer pulmonar în stadiul 4 fără să fi fumat vreodată. Cauza, găsită în propria locuință
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Marele câștigător după căderea Guvernului Bolojan. Petrișor Peiu: Ar fi câteva argumente în acest sens
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Horoscop 8 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 18 minute
BANCUL ZILEI: Despre DMS...
Publicat acum 2 ore si 35 minute
Trei nave americane aflate în tranzit în Strâmtoarea Ormuz, atacate de Iran. Trump amenință Teheranul cu represalii "violente" dacă nu semnează "rapid" un acord
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close