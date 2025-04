Scrimeră americană, descalificată pentru că a refuzat să lupte împotriva unei sportive trans. Reacții dure după incident / VIDEO

Federația de Scrimă a Statelor Unite (USA Fencing) a declarat joi că decizia de a descalifica o scrimeră de la un eveniment recent din Maryland, după ce a refuzat să concureze împotriva unei adversare transgender, este în conformitate cu regulile stabilite de forul internațional al acestui sport, transmite Reuters.

Incidentul a avut loc pe 30 martie, în timpul unui turneu regional organizat cu aprobarea USA Fencing, care nu făcea parte din competițiile NCAA (Asociația Națională Sportivă Universitară).

La turneu, Stephanie Turner și-a scos masca și a îngenuncheat în semn de protest înainte de confruntarea cu adversara transgender Redmond Sullivan, moment în care arbitrul i-a arătat cartonașul negru, ceea ce a dus la eliminarea sa din competiție.

Stephanie Turner said:

"It will probably, at least for a moment, destroy my life.”



Turner knelt to stand up for women's sports.



She's a hero.



Doing the right thing is never wrong.



