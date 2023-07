David Popovici, rezultat de necrezut la Campionatul Mondial din Japonia. S-a clasat abia pe locul 4, deși a condus mare parte din cursă / Foto - Video

Popovici, campion mondial en titre la 100 şi 200 m liber, a luat startul de pe culoarul patru şi a dominat clar primele trei lungimi de bazin (150 m), dar pe ultimii 50 de metri a pierdut inexplicabil din turaţie şi s-a clasat doar al patrulea cu timpul de 1min44sec90/100.

Campionul român s-a calificat în finală cu timpul de 1min44sec70/100. Titlul mondial a fost cucerit surprinzător de britanicul Matthew Richards, 20 ani, care s-a clasat pe primul loc cu 1min44sec30/100, urmat de conaţionalul său Tom Dean, campionul olimpic en titre (1min44sec32/100) şi de sud-coreeanul Sunwoo Hwang, vicecampionul mondial (1min44sec42/100).

Americanul Luke Hobson, cu al doilea timp în semifinale, a fost al cincilea (1min45sec09/100). În 2022, la 200 m liber, Popovici a câştigat aurul la Budapesta cu timpul de 1min43sec21/100, nou record mondial de juniori. urmat în clasament atunci de Sunwoo Hwang (Coreea de Sud) şi Tom Dean (Marea Britanie). David s-a calificat atunci în finală cu 1min44sec40/100. La Fukuoka, David Popovici va evolua şi în proba de 100 m liber, ale cărei serii sunt programate pe 26 iulie, iar finala pe 27 iulie.

???? FIRST MEDALS FOR ???????? AT THE 2023 WORLD CHAMPIONSHIPS ????@M4ttRichards is WORLD CHAMPION & @tomdean00 takes ???? in an EPIC 200m freestyle final which sees David Popovici finish fourth. What a start to the evening! pic.twitter.com/2UMKCHK62F