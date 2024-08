Sabrina Voinea a izbucnit în lacrimi după finala de la sol. Mama ei nu a mai suportat și a anunțat o decizie radicală - Foto / Video în articol

Însă Ana Bărbosu a pierdut medalia de bronz, pentru care s-a bucurat pentru puţin timp, după ce americanii au făcut o contestație, ulterior acceptată, la nota primită de Jordan Chiles. Şi antrenorii români au depus contestaţie la nota Sabrinei Maneca Voinea, clasată pe locul 5, care primise penalizare de o zecime. În acest caz, contestația nu a fost acceptată.

Sabrina Voinea se simte nedreptățită

Gimnasta română Sabrina Maneca-Voinea a declarat, în lacrimi, faptul că se simte nedreptăţită pentru nota primită în finala de la sol, luni, la Jocurile Olimpice de la Paris, pentru că ştia că merita o notă mai mare.



”După cum aţi văzut, la bârnă am mers puţin mai slab, dar după aia m-am adunat foarte bine la sol, mi-am făcut solul cât am putut eu de bine, mi-au ieşit liniile acrobatice, mi-a ieşit artistica. A fost cel mai bun sol, a fost mai bun ca la Europene şi ca la Mondialele de anul trecut. Dar nici nu ştiu exact să vă spun ce s-a întâmplat. Da, mă simt nedreptăţită, pentru că ştiam că meritam o notă mult mai mare, a declarat Sabrina Maneca-Voinea plângând.



Nu ştiu ce s-a întâmplat cu contestaţia, şi americanca a contestat şi ei i-a mărit nota. Şi am făcut exerciţiul cât am putut eu de bine, nu am ieşit afară din covor. Nu ştiu să vă spun, de ce nu s-a modificat. Eu nu am auzit nimic să mi spună că m-au penalizat acolo sau dincolo. Eu ştiu foarte bine cum am făcut solul. Știu foarte bine că nu am ieşit afară din covor, ştiu că liniile acrobatice mi-au ieşit destul de bine, artistica am făcut-o destul de bine...”, a mai spus gimnasta română.

Video cu prestația gimnastei

Reacția dură a mamei Sabrinei Voinea

”Sabrina nu a ieşit din covor la nici o linie acrobatică, sunt toate aici (n.red. - capturi video de la finalul liniilor acrobatice), merita medalie! Noi astăzi aici am întrerupt gimnastica, pentru drepturile noastre nu se zbate nimeni! Vă iubim infinit pe toţi cei care ne-aţi susţinut Atât am putut suporta!”, este mesajul postat de Camelia Voinea, pe o rețea socială.

Nadia Comăneci a explicat de ce Ana Maria Bărbosu nu a reușit să câștige medalia olimpică de bronz la finala la sol a concursului de gimnastică artistică de la JO 2024, dupa ce SUA au depus contestație. Multipla campioană olimpică Nadia Comăneci a declarat, luni, faptul că la exerciţiul sportivei Jordan Chiles a contat nota de la dificultate. ”La americancă a contat nota de la dificultate, dar nu poţi să faci contestaţie la nota de execuţie. Asta este regula”, a spus fosta mare gimnastă.

Nadia Comăneci, despre nota Sabrinei Voinea

Nadia Comăneci a vorbit, după finală, cu şefa arbitrelor și despre nota obținută de Sabrina Voinea, care s-a clasat pe locul cinci.

”Vă spun ce s-a întâmplat, pentru că am fost la arbitra şefă ca să înţeleg de ce i s-a făcut această deducţie de 0,1 Sabrinei Voinea. Au zis că au o fotografie cu o bucăţică mică a călcâiului ei, care a ieşit un pic afară din linie, ceea ce eu nu am văzut. Dar au revăzut fotografia şi am înţeles că la valoare, la dificultate, în prima zi a avut din şase dificultate, astăzi i-au dat din 5,9. Am făcut asta ca să înţeleg, pentru că ştiam că toată lumea vine să mă întrebe”, a explicat Nadia Comăneci, conform Agerpres. Citește articolul integral și alte detalii aici!

