România pierde bronzul olimpic la finala la sol, după contestația făcută de SUA. Ana Maria Bărbosu, printre lacrimi: "Cam multe se întâmplă"

Podiumul s-a modificat chiar pe ultima sută de metri. Ana Maria Bărbosu fusese notată cu 13.700, ceea ce însemna bronz pentru România la gimnastică, în finala de la sol, însă Jordan Chiles s-a decis să facă o contestaţie pe finalul competiţie, anunță Antena 3.

Ea fusese, inițial, notată cu 13.666. În urma contestaţiei, i-a fost mărită nota şi a ajuns la 13.766, depăşind-o astfel pe Ana Maria Bărbosu, care a coborât pe locul 4, în urma acestei noi notări, iar Sabrina Maneca-Voinea pe locul 5.

Locul I a fost ocupat de Rebeca Andrade, locul II de Simone Biles și locul III de Jordan Chiles.

"Mi-este ruşine. Am mai şi urcat acolo sus"

Ana Maria Bărbosu a oferit declaraţii plângând după ce a ratat medalia de bronz.

"Mi-este ruşine pentru că am mai şi urcat acolo sus. Îmi pare rău, pentru că aş fi putut duce din nou România pe podium la gimnastică. A fost... Staţi să-mi aleg cuvintele. A fost o finală la care nu mă aşteptam. În primul rând, am plâns două zile încontinuu până acum, pentru că am ajuns în finală şi m-am gândit că mai bine plâng înainte de finală... şi când am văzut că am făcut cel mai bun exerciţiu de la această competiţie, am fost foarte mândră de mine. Şi sunt în continuare.

Când am văzut că sunt pe trei, m-am gândit că duc din nou România pe podium la Olimpiadă la gimnastică. Şi apoi a fost decizia arbitrilor să schimbe chestia asta. Cam multe se întâmplă", a spus gimnasta, potrivit Agerpres.

"Sunt dezamăgită de această decizie şi ştiu în inima mea că am făcut tot ce am putut. Ştiu că primul rezultat a fost... Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, dar ce este în inima mea este în inima mea şi vă daţi seama că mi-aş fi dorit mai mult să fie România pe locul trei decât tot America", a adăugat Bărbosu.

România, nicio medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012

România nu a mai obţinut o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012 (Londra), când Sandra Izbaşa câştiga aurul la sărituri, Cătălina Ponor cucerea argintul la sol, iar echipa feminină a României lua bronz, potrivit Agerpres.

Echipa feminină de gimnastică a României a revenit la Jocurile Olimpice după 12 ani, participând la această ediție. Gimnastele românce au obținut locul 7 în finala pe echipe. La individual compus, Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul 17, iar Amalia Ghigoarță pe locul 22. Sabrina Maneca-Voinea a terminat pe locul 8 la bârnă și pe locul 5 la sol, în timp ce Ana Bărbosu a ocupat locul 4 la sol.

SUA, cele mai multe medalii la JO 2024

Delegația SUA domină clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice (JO) de la Paris. Americanii au obținut 19 medalii de aur, 26 de argint și 27 de bronz, însumând un total de 72 de medalii. Aceștia sunt urmați de China, cu un total de 45 de medalii (19 aur, 15 argint, 11 bronz), și de Franța, gazda competiției, cu 44 de medalii (12 aur, 14 argint, 18 bronz).



