Angela Carini s-a retras în lacrimi din meciul de box de la Jocurile Olimpice, după ce a fost bătută de transgenderul Imane Khalif / video viral

Transgenderul algerian Imane Khelif s-a calificat în sferturile de finală la categoria feminină de 66 kg după ce a lovit-o puternic pe Angela Carini, care a putut fi văzută cu sânge pe pantaloni și nu a putut continua din cauza unei răni grave la nas, potrivit Straits Times.

„Am o durere mare în nas și i-am spus „Stop”. Din nasul meu a început să curgă sânge de la prima lovitură”, a spus italianca.

„Am luptat foarte des în echipa națională. Mă antrenez cu fratele meu. Întotdeauna am luptat împotriva bărbaților, dar am simțit prea multă durere astăzi.”, a mai zis ea.

„Nu sunt în măsură să judec sau să iau o decizie, dacă „fata” asta e aici trebuie să existe un motiv. M-am luptat și am intrat în ring în ciuda miilor de controverse care au existat, nu sunt în măsură să judec. Am luat lovituri, sunt luptătoare și naționala mea știe, sunt cineva care nu se oprește nici în fața durerii. Dacă m-am oprit am făcut-o doar pentru familia mea.

A fost un meci ilegal? Nu sunt în măsură să judec. Mi-a fost frică să nu fiu rănită? Nu mi-a fost niciodată frică să mă rănesc, când intri în ring ești conștient că ai putea fi lovit dar nu am putut termina meciul. Am simțit o durere foarte puternică în nas. De ce am îngenuncheat? Am făcut-o pentru tatăl meu.”, a mai zis ea.

Angela Carini a ales să oprească meciul împotriva transgenderului algerian, după care a îngenuncheat în ring și a început să plângă.

Khelif și transgenderul taiwanez Lin Yu-ting, care luptă pe 2 august la categoria 57 kg, au fost descalificate de la campionatele mondiale din 2023, dar au fost considerate eligibile pentru competiția feminină de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Cei doi transgenderi nu au trecut de regulile de eligibilitate ale Asociației Internaționale de Box (IBA) care îi împiedică pe sportivii cu cromozomi XY – sau cu niveluri ridicate de testosteron – să concureze în competițiile feminine. Totuși, acestora li s-a permis să concureze la Jocurile Olimpice, o competiție desfășurată de Comitetul Olimpic Internațional (CIO), după ce organismul a deposedat IBA de recunoașterea internațională în probleme legate de guvernanță și finanțe.

Giorgia Meloni a intervenit

Pe măsură ce controversa amenința să eclipseze boxul la Jocuri, Giorgia Meloni a denunțat o luptă care „nu a fost pe picior de egalitate”.

„Nu sunt de acord cu CIO”, a spus premierul italian.

„Cred că sportivii care au caracteristici genetice masculine nu ar trebui admiși la competițiile feminine.”, a adăugat ea.

Anterior, pe 31 iulie, Comitetul Olimpic al Algeriei (COA) a condamnat ceea ce a numit „atacuri răutăcioase și lipsite de etică îndreptate împotriva distinsului nostru sportiv, Imane Khelif, de către anumite mass-media străine”.

COA a făcut referire la „minciunile” pe care le considera „complet nedrepte”.

Purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams, a declarat reporterilor săptămâna aceasta: „Toți cei care concurează la categoria feminină... respectă regulile de eligibilitate pentru competiție. Sunt femei în pașapoarte și acolo scrie că sunt femei.”

Caitlin Parker din Australia, care se află în clasa de 75 de kg, nu se va înfrunta cu Khelif sau Lin, dar și-a exprimat poziția clară cu privire la prezența sportivilor transgender la competiție.

„Nu sunt de acord ca acest lucru să fie permis, mai ales în sporturile de luptă, deoarece poate fi incredibil de periculos”, a spus ea.

