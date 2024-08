Jocurile Olimpice de la Paris au fost declarate închise

Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Thomas Bach, a declarat închise Jocurile Olimpice de la Paris, duminică seara, pe Stade de France, transmite Agerpres. Ceremonia a început în Grădinile Tuileries, unde flacăra olimpică arde, iar Zaho de Sagazan, alături de corul Academiei Haendel-Hendrix, au interpretat melodia "Sous le ciel de Paris" de Edith Piaf.

După 16 zile de competiții intense și 329 de medalii acordate, ceremonia de închidere are loc pe Stade de France, într-un spectacol intitulat "Amintiri" (Records), regizat de Thomas Jolly, care a coordonat și ceremonia de deschidere.

Peste 70.000 de spectatori se află în tribunele arenei pariziene, unde vor performa 270 de artiști și interpreți.

Înotătorul francez Leon Marchand, câștigător a patru medalii de aur și una de bronz și unul dintre vedetele Jocurilor de la Paris, a apărut în Grădinile Tuileries. El a preluat flacăra olimpică într-un felinar pentru a o duce la Stade de France.

Pe Stade de France, preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic, Thomas Bach, şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, au salutat publicul, iar Orchestra Divertimento a interpretat imnul Franţei, La Marseillaise, reorchestrat de Victor le Masne. Apoi, purtătorii de drapel ai țărilor participante au pășit împreună pe Stade de France, cu halterofila Mihaela Cambei, medaliată cu argint la categoria 49 kg, purtând drapelul României. Restul delegațiilor i-au urmat într-o atmosferă veselă și relaxată.

După ce au intrat toţi sportivii, crainicul stadionului a anunţat un karaoke pentru toată asistenţa, pe melodiile Les Champs-Elysées de Joe Dassin, Freed From Desire de Gala şi We Are the Champions de Queen.



A urmat premierea atletelor medaliate la maraton, olandeza Sifan Hassan (aur), etiopiana Tigst Assefa (argint) şi kenyana Hellen Obiri (bronz), după care a avut loc o prezentare a Maratonului pentru toţi (Marathon Pour Tous), care a avut loc sâmbătă seara, pe acelaşi traseu cu maratonul olimpic, cu 20.024 de alergători la start, în premieră la o ediţie a Jocurilor Olimpice.

Omagiu adus voluntarilor

Un omagiu a fost adus celor peste 45.000 de voluntari care au contribuit la buna desfășurare a Jocurilor Olimpice.

Festivitățile au continuat cu prezentarea noilor membri ai Comisiei sportivilor din cadrul CIO: Allyson Felix (SUA), Kim Bui (Germania), Jess Fox (Australia) și Marcus Daniell (Noua Zeelandă).

Stade de France s-a transformat apoi într-un teatru uriaș, întunecat și misterios. Din ceruri a coborât un Mesager de Aur, un personaj inspirat de referințe istorice franceze, inclusiv Spiritul Bastiliei.

Conform protocolului, steagul Greciei a fost înălțat, iar imnul național al acestei țări a fost interpretat, ca omagiu adus leagănului Jocurilor Olimpice. Regizorul Thomas Jolly a integrat acest moment în spectacolul său, făcând o călătorie simbolică pe urmele lui Pierre de Coubertin, care la sfârșitul anilor 1800 a reînviat Jocurile Olimpice din antichitate.

Nike, zeiţa greacă a Victoriei, aflată pe fiecare medalie acordată la Paris, a apărut pe scenă, iar în tribune, prin brăţări LED oferite spectatorilor sunt oferite imagini cu sportivii pictaţi pe ceramica antică, apoi porumbeii păcii şi inelele olimpice. Într-un moment de balet absolut impresionant, Mesagerul de Aur descoperă inelele olimpice, care sunt ridicate în aer din subsolul stadionului.

Pianistul francez şi solistul de operă Benjamin Bernheim a interpretat Imn lui Apollo, în timp ce Alain Roche a cântat la un pian suspendat vertical în aer.

Ceremonia a continuat cu prezentarea unor imagini cu ştafeta torţei olimpice.



Preşedintele Comitetului de de organizare Paris-2024, Tony Estanguet, a ţinut discursul de închidere, în prezenţa preşedintelui CIO, Thomas Bach, şi a reprezentanţilor celor cinci continente şi echipei refugiaţilor: pugilista Cindy Ngamba (echipa refugiaţilor), medaliată cu bronz, jucătoarea chineză de tenis de masă Yingsha Sun, cu trei medalii de aur şi două de argint, maratonistul kenyan Eliud Kipchoge, cu două medalii de aur, una de argint şi una de bronz, luptătorul cubanez Mijain Lopez, cvintuplu campion olimpic, judoka francez Teddy Riner, cvintuplu campion olimpic, pe lângă două medalii de bronz, înotătoarea australiană Emma McKeon, cu şase medalii de aur, trei de argint, cinci de bronz.Pe ecranele stadionului au fost proiectate imagini cu cele mai memorabile momente ale Jocurilor Olimpice, inclusiv bucuria halterofilei Mihaela Cambei la câștigarea medaliei de argint.

Apariție neașteptată: Tom Cruise a preluat steagul olimpic

Petrecerea a început pe teren cu trupa franceză Phoenix, alături de care a urcat pe scenă Angele, urmată de Kaminsky, Air, Vannda și Ezra Koenig de la Vampire Weekend.

Imnul olimpic a fost interpretat de corul Maîtrise de Fontainebleau şi Orchestra Divertimento, după care drapelul olimpic a fost înmânat de primarul Parisului, Anne Hidalgo, preşedintelui Thomas Bach, care l-a oferit primarului viitoarei gazde a Jocurilor Olimpice, Los Angeles (2028), Karen Bass, care a fost însoţită de celebra gimnastă Simone Biles. A urmat intonarea imnului Statelor Unite de către artista californiană HER.

La finalul acestuia, cunoscutul actor american Tom Cruise a apărut pe acoperişul stadionului, după care a coborât pe în rapel în mijlocul sportivilor şi a prelua steagul olimpic, plecând cu el pe o motocicletă. După ce a traversat Parisul el este într-un avion din care sare cu paraşuta şi ajunge la celebrul semn Hollywood.

Pe o melodie a trupei Red Hot Chili Peppers, Tom Cruise predă drapelul olimpic care e purtat pe rând de foşti olimpici precum Kate Courtney (mountain bike, 2020), fostul atlet Michael Johnson (cvadruplu campion olimpic, 1992-2000) şi Jagger Eaton (dublu medaliat la skateboarding, 2020-2024), până pe stadionul LA Memorial Coliseum, gazda Jocurilor din 1932 şi 1984, oprindu-se pe celebra Venice Beach unde concertează Red Hot Chili Peppers şi Billie Eilish. Snoop Dogg, care a asistat la mai multe competiţii la JO de la Paris, şi-a făcut şi el apariţia pe plaja californiană, lui alăturându-i-se Dr Dre.

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice a avut un act final special, prin care portdrapelul Franţei, Antoine Dupont, campion olimpic la rugby în VII, a înmânat steagul Franţei echipei paralimpice a Franţei. Jocurile Paralimpice vor debuta la Paris pe 28 august.

