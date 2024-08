Președintele Algeriei intervine în scandalul legat de Imane Khelif

Pugilista algeriană implicată într-o controversă majoră de gen și-a garantat cel puțin o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce s-a calificat în finală, potrivit ChannelsTV.

„Este o bătălie, este pentru demnitatea mea”, a spus Imane Khelif, una dintre cele două pugiliste aflate în centrul unor controverse, după ce le-a bătut pe unguroaica Anna Luca Hamori și pe thailandeza Janjaem Suwannepheng și s-a calificat în finala la box la categoria ed 66 kg.

Khelif și Lin au fost descalificate de la campionatele mondiale de anul trecut, conduse de Asociația Internațională de Box (IBA), după ce au picat testele de eligibilitate de gen.

Federația Internațională de Box (IBA) a declarat săptămâna aceasta că cele două pugiliste „nu au fost supuse unui examen de testosteron, ci au fost supuse unui test separat și recunoscut, prin care detaliile rămân confidențiale”.

Controversa a izbucnit joi, după ce lui Khelif i-a luat 46 de secunde în primul meci de la Paris pentru a o scoate din joc pe italianca Angela Carini, care a plâns la finalul partidei.

„Am o durere mare în nas și i-am spus „Stop”. Din nasul meu a început să curgă sânge de la prima lovitură. Am luptat foarte des în echipa națională. Mă antrenez cu fratele meu. Întotdeauna am luptat împotriva bărbaților, dar am simțit prea multă durere astăzi”, a spus italianca.

Președintele Algeriei a intervenit în scandalul legat de Imane Khelif

Președintele Algeriei, Abdelmadjid Tebboune, s-a grăbit să o felicite pe Khelif, care, la fel ca taiwaneza Lin, a luptat la Jocurile Olimpice de la Tokyo în urmă cu trei ani, dar nu a câștigat nicio medalie.

„Aduci onoare Algeriei, femeilor algeriene și boxului algerian. Vom fi alături de tine, indiferent de rezultatele tale”, a scris el pe rețelele de socializare.

Antrenorul lui Khelif, Mohammed Chaoua, a spus că pugilista pe care o antrenează „merită o medalie pentru curaj”.

CIO a sărit în apărarea lui Khelif și Lin, președintele Thomas Bach afirmând sâmbătă că s-au născut și au crescut ca femei și au pașapoarte care confirmă acest lucru.

Înainte de meciul de sâmbătă, tatăl lui Khelif, Omar, a declarat pentru AFP din satul lor algerian: „Copilul meu este fată. Ea a fost crescută ca o fată. Este o fată puternică – am crescut-o să muncească și să fie curajoasă.”, a precizat Omar, tatăl lui Imane Khelif.

În ediția de luni seară a emisiunii În Gura Presei, la Antena 3 CNN, și Mircea Badea a comentat controversa de la Jocurile Olimpice din jurul sportivei Imane Khelif, care deși s-ar fi născut femeie, ar avea cromozomi XY, de bărbat.

„Să-l testeze, frate, nu se poate testa? S-a testat! Băi, parcă pe vechi nu erau din astea. Era destul de clară treaba! Stați puțin, că 'cromozomul, că ADN-ul e de bărbat'. Ce mă?!

'ADN-ul e de bărbat, dar testul nu a fost făcut bine!' Dar fă tu unul bun! Băi nene, gata, terminați, s-a stabilit! Au venit specialiștii și în urma unui examen au decis ... . Lucrurile care păreau relativ simple până în prezent devin aproape de nedescifrat.“, a spus Mircea Badea.

„Știi că e întrebarea asta, de care și eu am făcut mișto la un moment dat - spirit gregar, din Balta Albă, Sălăjan - 'Ce e aceea o femeie?' Am zis OK, bun! Până la urmă, iată, că, de fapt, da! 'Ce e acela un bărbat? Ce e aceea o femeie?'. Noi nu suntem în stare să zicem dacă o persoană e femeie sau e bărbat, dar salvăm planeta!“, a concluzionat Mircea Badea.

