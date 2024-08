Revolta unei pugiliste, după controversele de gen. Ce gest a făcut în fața lui Lin Yu Ting, care a bătut-o și are cromozomi XY, de bărbat / foto în articol

Pugilista Esra Yildiz Kahraman a ținut să atragă atenția, la Jocurile Olimpice de la Paris, că are cromozomi XX, după ce a fost învinsă de Lin Yu Ting.

După înfrângerea de miercuri împotriva taiwanezei Lin Yu Ting, care are cromozomi XY, de bărbat, pugilista turcă Esra Yildiz Kahraman a făcut gestul X cu degetele pentru a evidenția că are cromozomi XX, de femeie, potrivit BFMTV.

Acum, taiwaneze Lin Yu Ting, una dintre cele două pugiliste care s-a trezit fără să vrea în centrul unei controverse de gen, s-a calificat miercuri în finala de la 57 kg la Jocurile Olimpice de la Paris. A doua zi după victoria algeriencei Imane Khelif la 66 kg, Lin s-a impus în semifinală împotriva turcoaicei Esra Yildiz Kahraman.

CITEȘTE ȘI - Organizatorul ceremoniei de deschidere a JO a depus plângere pentru că ar fi devenit „ținta amenințărilor“, după scena cu Cina cea de Taină

În urma înfrângerii, Esra Yildiz Kahraman a rămas în ring și a făcut gestul „X” cu degetele pentru cromozomii XX (cei ai femeilor). Anterior, bulgăroaica Svetlana Kamenova Staneva, învinsă în sferturile de finală de Lin Yu Ting, a făcut, de asemenea, același gest.

La fel ca Imane Khelif, Lin Yu Ting este subiectul unor atacuri, inclusiv în lumea boxului, pentru hiperandrogenismul său. Ambele au participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo în urmă cu trei ani și la numeroase competiții feminine în trecut, fără ca participarea lor să provoace controverse. Dar de atunci, ele au fost excluse de la campionatele mondiale din 2023 de la New Delhi pe motiv, potrivit Federației Internaționale de Box (IBA), că au picat un test menit să le stabilească sexul.

Pentru Comitetul Olimpic Internațional (CIO), pe de altă parte, eligibilitatea lor este fără îndoială conformă. Controversa, pe fondul unor relații execrabile dintre CIO și IBA, a devenit globală în timpul acestor Jocuri Olimpice. Imane Khelif va lupta pentru titlul de 66 kg, vineri, în timp ce Lin Yu Ting va lupta sâmbătă.

CITEȘTE ȘI - Algeria vine cu lămuriri în cazul lui Imane Khelif: Campioana noastră ...

Mircea Badea, reacție după controversa de la Jocurile Olimpice

În ediția de luni seară a emisiunii în Gura Presei, Mircea Badea a comentat controversele de le Jocurile Olimpice din jurul lui Imane Khelif și Lin Yu Ting.

„Înțeleg faptul că testul Federației Internaționale de Box nu e legitim. OK, bine, o fi, dar nu putem decide, totuși, în zilele noastre, dacă un om e bărbat sau e femeie?!“, s-a întrebat retoric Mircea Badea.

„Să-l testeze, frate, nu se poate testa? S-a testat! Băi, parcă pe vechi nu erau din astea. Era destul de clară treaba! Stați puțin, că 'cromozomul, că ADN-ul e de bărbat'. Ce mă?!

'ADN-ul e de bărbat, dar testul nu a fost făcut bine!' Dar fă tu unul bun! Băi nene, gata, terminați, s-a stabilit! Au venit specialiștii și în urma unui examen au decis ... . Lucrurile care păreau relativ simple până în prezent devin aproape de nedescifrat.“, a spus Mircea Badea.

„Știi că e întrebarea asta, de care și eu am făcut mișto la un moment dat - spirit gregar, din Balta Albă, Sălăjan - 'Ce e aceea o femeie?' Am zis OK, bun! Până la urmă, iată, că, de fapt, da! 'Ce e acela un bărbat? Ce e aceea o femeie?'. Noi nu suntem în stare să zicem dacă o persoană e femeie sau e bărbat, dar salvăm planeta!“, a concluzionat Mircea Badea.

CITEȘTE ȘI - Raportul de testare ADN pentru Imane Khelif, primit de CIO: ADN-ul este al unui bărbat format din cromozomi XY

En otro acto repudiable en estos #JuegosOlímpicos , Esra Yildiz perdió ante Lin Yu Ting, falsamente acusada de tener cromosomas XY (al igual que Imane Khelif), y, antes de bajar del ring, realizó el signo de XX, dando a entender que ella era mujer y su rival, no #Paris2024 pic.twitter.com/Nd46idbf0b — Luciano Jurnet (@tuchojurnet13) August 7, 2024

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News