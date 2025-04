Fenomenul neobișnuit care a provocat alunecarea vortexului polar spre Europa. Vremea se va răci brusc, deși suntem în aprilie - VIDEO

Un fenomen atmosferic neobișnuit a dus la deplasarea vortexului polar spre Europa. Cunoscut sub numele de "încălzire stratosferică bruscă", acest fenomen a avut loc mai devreme decât în mod normal și a determinat inversarea direcției vânturilor care formează vortexul polar din emisfera nordică, în data de 9 martie. Potrivit unei noi animații publicate de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA), vortexul nu doar că și-a schimbat direcția, dar s-a și deplasat deasupra Europei, îndepărtându-se de regiunea arctică, scrie Live Science.

Această migrare neobișnuită ar putea aduce temperaturi mai scăzute decât în mod obișnuit în anumite zone ale continentului european, precum și în estul Statelor Unite, avertizează climatologii.

Vortexul polar a început să iasă de pe traiectoria sa normală pe 9 martie, când vânturile sale, care în mod tradițional suflă de la vest spre est, și-au inversat brusc direcția. Deși această inversare are loc în fiecare an, ea se produce, de regulă, la mijlocul lunii aprilie. Prin urmare, schimbarea din acest an a survenit mai devreme decât în mod normal, conform unei postări publicate de NOAA pe 3 aprilie.

„Pe tot parcursul acestei ierni, vortexul polar a fost puternic”, au scris oficialii NOAA în blogul instituției. „Dar, ca o adevărată divă a atmosferei, vortexul a mai avut un ultim număr spectaculos, destrămându-se într-o manieră impresionantă și aducând cu el aer rece”.



Ce este vortexul polar?

Vortexul polar arctic este un curent circular de vânturi puternice și reci care se formează în fiecare iarnă deasupra Polului Nord. Acesta există pe tot parcursul anului, însă iarna devine mai intens din cauza redistribuirii căldurii de la tropice spre poli. Vânturile din cadrul vortexului suflă din vest spre est în timpul iernii, dar primăvara — pe măsură ce înclinația Pământului face ca Polul Nord să primească mai multă lumină solară — ele își schimbă direcția, devenind mai slabe și începând să sufle de la est spre vest.

Aceste vânturi se află în stratosferă, un strat al atmosferei situat între 10 și 50 de kilometri altitudine. Uneori, apar fenomene de „încălzire stratosferică bruscă”, declanșate de pătrunderea unor unde atmosferice de scară largă — numite unde Rossby — în stratosferă. Aceste unde pot provoca creșteri bruște de temperatură și, în cazuri extreme, pot „sparge” structura vortexului, slăbindu-l sau chiar inversând direcția vânturilor sale.

Anul trecut, un astfel de eveniment a avut loc tot la începutul lunii martie, dar vortexul și-a revenit. De data aceasta, însă, specialiștii NOAA spun că „vortexul nu pare să-și mai poată recăpăta poziția inițială”. Totuși, inversarea vânturilor nu înseamnă că vortexul va dispărea imediat. Potrivit experților, el s-a „deplasat de pe Pol, rătăcind deasupra Europei de Nord”.

Ce urmează?

Previziunile NOAA arată că vortexul nu va reveni la poziția sa obișnuită deasupra Polului Nord și nici nu pare că va recăpăta intensitatea caracteristică sezonului rece. Cel mai probabil, acesta se va disipa treptat și va „intra în hibernare” deasupra Europei de Nord.

Pe măsură ce se destramă, vortexul ar putea aduce temperaturi sub medie în nordul Europei, în unele regiuni ale Asiei, precum și în estul Statelor Unite. „Temperaturile din ultima săptămână a lunii martie au fost în general normale în estul SUA, dar ultimele prognoze indică o probabilitate crescută pentru temperaturi sub normal în săptămâna următoare”, au transmis reprezentanții NOAA.

