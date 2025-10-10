Temperaturi de 20 de grade, dar veștile nu sunt bune. Fenomen periculos în weekend

Weekendul 11 - 12 octombrie 2025 se caracterizează prin vreme caldă și însorită. Vom avea până la 20 de grade Celsius.

Elena Mateescu, directoarea Administrației Națională de Meteorologie, vine și cu vești proaste.

”În acest sfârșit de săptămână, ne vom putea bucura de soare și de temperaturi care vor atinge, cel puțin în Lunca Dunării, 20 - 22 de grade. Inclusiv în Capitală vor fi 19 - 20 de grade. Dacă din perspectiva valorilor termice, observăm o amelioare, vântul, în schimb, va fi în intensificare mai ales de sâmbătă. Vor fi rafale de 80 - 90 km/h” a anunțat Elena Mateescu, la Digi24.

Au fost emise și alerte meteo de Cod Galben în acest sens.

Astfel, avem Cod Galben de sâmbătă, de la ora 05:00 până la ora 23:00, de vânt puternic: ”În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la peste 1700 m vor fi rafale de 90...120 km/h”.

De asemenea, tot sâmbătă, de la ora 09:00 la ora 18:00, a fost emis Cod Galben de vânt puternic în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei: În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50...60 km/h și izolat 70 km/h. Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor fi vineri (10 octombrie) și sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor” anunță meteorologii.

Veștile proaste continuă. Săptămâna viitoare, mai ales de la mijlocul săptămânii, vor fi temperaturi în scădere, fiind posibil un nou episod de ploi abundente, în jumătatea de nord a țării, a mai spus Elena Mateescu.