DCNews Vremea Cum va fi vremea de Revelion. Prognoza meteo 31 decembrie 2025
Data actualizării: 19:29 25 Dec 2025 | Data publicării: 19:28 25 Dec 2025

Cum va fi vremea de Revelion. Prognoza meteo 31 decembrie 2025
Autor: Irina Constantin

Artificii Revelion/ pexels Artificii Revelion/ pexels
 

Ziua de Crăciun a fost așa cum a fost anticipată de meteorologi. Cu ninsoare în sudul țării, inclusiv în Capitală. Dar cum va fi de Revelion?

Seara de Revelion se anunță cu ninsori în vest, nord și centru, precum și local în restul țării, arată prognoza meteorologilor. În București, sunt slabe șanse de ninsoare. Fulgii de nea ar urma să revină în Capitală în primele zile ale anului 2026. 

Prognoza momentului arată, pentru miercuri, 31 ianurie 2025, vreme foarte rece, cu temperaturi maxime care nu vor depăși 0 grade Celsius. În schimb, minimele, în București, vor ajunge până la -6 grade Celsius. 

A nins de Crăciun în București

Astăzi, 25 decembrie 2025, a nins de Crăciun în București, iar stratul de zăpadă s-a așternut în Capitală, învăluind-o într-un alb așa cum nu s-a mai văzut în ultimii ani. 

Toată partea de sud a țării s-a aflat sub alertă de Cod Galben de intensificări ale vântului, ninsori viscolite și strat de zăpadă, precum și polei. 

revelion
vremea de revelion
prognoza meteo de revelion
Comentarii

Cum va fi vremea de Revelion. Prognoza meteo 31 decembrie 2025
 
