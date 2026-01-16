Ger năprasnic și temperaturi de până la -19 grade. HARTA zonelor vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod Galben de ger și vreme deosebit de rece. Astfel, vineri, 16 ianuarie, începând cu ora 10:00 până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00, se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș și intensificări ale vântului.

Vreme deosebit de rece

Vremea va deveni deosebit de rece, vineri și sâmbătă cu precădere în jumătatea estică a țării apoi și în rest, iar noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor. Temperaturile minime se vor situa în general între -18 și -8 grade, iar în nordul și centrul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -14 și -10 grade.

Vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă, temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și local în Crișana, mixte în Carpații Occidentali și în Transilvania, iar în Oltenia și pe areale mici în Muntenia vor fi mai ales ninsori. Se va forma ghețuș și vor fi condiții de polei.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în zona montană aferentă, precum și în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...60 km/h.

Temperaturi deosebit de scăzute și local ger

În intervalul 16 ianuarie, ora 10:00 – 16 ianuarie, ora 20:00, în nordul și estul Moldovei, se vor semnala temperaturi deosebit de scăzute și local ger.

Vor fi temperaturi deosebit de scăzute, local gerul va persista, iar maximele vor fi de -12...-10 grade.

Ger în regiunea Moldovei. Sursa foto: ANM

Minime de până la -19 grade

În intervalul 16 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 10:00, se va semnala ger în regunile: Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și local în Maramureș.

Aici vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa între -19 și -10 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

Ger în mai multe regiuni din țară. Sursa foto: ANM

Temperaturi deosebit de scăzute și ger

În perioada 17 ianuarie, ora 10:00 – 17 ianuarie, ora 20:00, în nordul și estul Moldovei va fi ger, cu temperaturi maxime de -14...-10 grade, iar în sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -10 și -5 grade.

Ger în Moldova și Dobrogea. Sursa foto: ANM

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

