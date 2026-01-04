Vremea până la Bobotează. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată: Unde va ninge din nou

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat, duminică, prelungirea codului galben de vreme de iarnă până de Bobotează. Astfel, în următoarele zile, în cea mai mare parte a țării vor cădea din nou precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune un nou strat de zăpadă.

„Vorbim de strat de zăpadă consistent de 20-50 de centimetri și precipitații sub formă de ninsoare nu doar în zona de munte, ci și în zonele deluroase, în Transilvania, Maramureș, unde va fi de 5-15 centimetri. De asemenea, vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea, cu condiții favorabile pentru producerea poleiului. Nu în ultimul rând, intensificări de vânt, mai ales la munte, cu rafale de 70-80 de kilometri pe oră, viscolind ninsoarea.

În cazul celor două atenționări meteorologice, de cod galben și portocaliu aș menționa în special zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara, unde vor fi ninsori abundente, strat de zăpadă consistent, de 25-30 de centimetri, iar la altitudini mari, rafale de 80-90 de kilometri pe oră, unde va fi viscol puternic și vizibilitate redusă. Aceste avertizări au fost prelungite până marți dimineață la ora 10:00.

Codul galben, de luni, până marți dimineață la ora 10:00, cu extindere în cea mai mare parte a țării, exceptând sudul Olteniei, al Munteniei, dar și Dobrogea, va fi reprezentat de fenomenele specifice sezonului și datei din calendar, cu ninsori, lapoviță, condiții favorabile pentru polei și ghețuș, cantități de apă de 10-20 l/mp, strat de zăpadă și rafale de vânt cu viteze semnificative, ninsoarea fiind viscolită și vizibilitatea redusă“, a spus, la România TV, Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie.