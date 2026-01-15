€ 5.0891
|
$ 4.3740
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.3740
 
DCNews Stiri Prognoză pentru București: Capitala se confruntă din nou cu ninsori și temperaturi până la -12 grade
Data actualizării: 11:50 15 Ian 2026 | Data publicării: 11:44 15 Ian 2026

Prognoză pentru București: Capitala se confruntă din nou cu ninsori și temperaturi până la -12 grade
Autor: Tiberiu Vasile

Prognoză pentru București: Capitala se confruntă din nou cu ninsori și temperaturi până la -12 grade Ninsoare în România, anunțul meteorologilor. Sursa Foto: Agerpres

Meteorologii ANM avertizează că în următoarele zile vor reveni ninsorile în București.

 

Începând de joi seara, Bucureștiul va vedea din nou ninsori. Cerul va fi înnorat, iar vântul, deși slab, va aduce senzația de frig accentuat. Temperaturile minime vor coborî la -4 sau -3°C, iar maximele vor rămâne negative, potrivit meteorologilor de la ANM.

Vineri, vremea se va răci considerabil. Noaptea, gerul va fi puternic, iar ziua, cerul va fi predominant noros. Se așteaptă ninsori slabe, treptat însoțite de momente cu soare. Vântul va sufla slab și moderat, iar termometrele vor arăta maxime de -3…-2°C și minime chiar de -12…-10°C.

Sâmbătă și Duminică: Ger și cer variabil

Sâmbătă dimineața, Bucureștiul va fi sub un ger deosebit, cu temperaturi minime în jur de -9°C. Cerul va fi variabil, vântul va fi slab și moderat în parțile din nord, iar ziua va aduce maxime de -3…-2°C.

Duminică, vremea rămâne rece. Nopțile vor fi geroase, iar cerul va avea înnorări temporare. Maximele vor fi de -6°C, iar minimele se vor situa între -10 și -8°C, posibil mai scăzute în zonele limitrofe.

Luni: Frig persistent

În prima parte a săptămânii viitoare, București va resimți în continuare gerul. Cerul va fi variabil, iar vântul slab. Temperaturile maxime nu vor depăși -3°C, iar minimele se vor menține între -10 și -8°C.

Pe întreaga perioadă 15–20 ianuarie, Capitala va fi sub avertizare meteorologică pentru vreme deosebit de rece, cu ger accentuat mai ales în timpul nopților și dimineților. 

CITEȘTE ȘI: Avertisment de ger: Recomandările Ministerului Sănătății pentru populație
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bucuresti
ninsori
alerta vreme rea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Piramida alimentară americană vs. cea europeană. Nutriționistul Lygia Alexandrescu recomandă o dietă și mai bună, cu ”dovezi” pe termen lung
Publicat acum 9 minute
Noi limite de viteză într-o capitală europeană: Unde nu poți merge cu mai mult de 30 km/h
Publicat acum 47 minute
Curs valutar BNR - 15 ianuarie. Ce se întâmplă cu euro, dolarul și lira. Anunțurile Băncii Naționale
Publicat acum 55 minute
Impozitul uriaș plătit de Becali doar pentru salariile jucătorilor FCSB: Pac la statul român, lună de lună!
Publicat acum 57 minute
Președintele Nicușor Dan, mesaj către ambasadori. FOTO Omul din primul rând, de lângă Oana Țoiu: de ce este important
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Ian 2026
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat pe 13 Ian 2026
Vești bune pentru Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești. Noi provocări pentru Berbec și Balanță
Publicat pe 14 Ian 2026
A murit jurnalista Nicoleta Drăgușin, la doar 46 de ani
Publicat pe 14 Ian 2026
Schimbări la vârful CMR: Lista medicilor care vor conduce noile comisii de specialitate
Publicat pe 14 Ian 2026
Șah la Bolojan. Primar PNL la al cincilea mandat demisionează. Nu-și asumă să ia deciziile dictate de Guvern
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close