Prognoză pentru București: Capitala se confruntă din nou cu ninsori și temperaturi până la -12 grade

Începând de joi seara, Bucureștiul va vedea din nou ninsori. Cerul va fi înnorat, iar vântul, deși slab, va aduce senzația de frig accentuat. Temperaturile minime vor coborî la -4 sau -3°C, iar maximele vor rămâne negative, potrivit meteorologilor de la ANM.

Vineri, vremea se va răci considerabil. Noaptea, gerul va fi puternic, iar ziua, cerul va fi predominant noros. Se așteaptă ninsori slabe, treptat însoțite de momente cu soare. Vântul va sufla slab și moderat, iar termometrele vor arăta maxime de -3…-2°C și minime chiar de -12…-10°C.

Sâmbătă și Duminică: Ger și cer variabil

Sâmbătă dimineața, Bucureștiul va fi sub un ger deosebit, cu temperaturi minime în jur de -9°C. Cerul va fi variabil, vântul va fi slab și moderat în parțile din nord, iar ziua va aduce maxime de -3…-2°C.

Duminică, vremea rămâne rece. Nopțile vor fi geroase, iar cerul va avea înnorări temporare. Maximele vor fi de -6°C, iar minimele se vor situa între -10 și -8°C, posibil mai scăzute în zonele limitrofe.

Luni: Frig persistent

În prima parte a săptămânii viitoare, București va resimți în continuare gerul. Cerul va fi variabil, iar vântul slab. Temperaturile maxime nu vor depăși -3°C, iar minimele se vor menține între -10 și -8°C.

Pe întreaga perioadă 15–20 ianuarie, Capitala va fi sub avertizare meteorologică pentru vreme deosebit de rece, cu ger accentuat mai ales în timpul nopților și dimineților.

