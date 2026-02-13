€ 5.0943
DCNews Vremea Vremea în weekend, 14 - 15 februarie, va fi de primăvară! De luni, se răcește semnificativ. Prognoza meteo ANM
Data actualizării: 12:51 13 Feb 2026 | Data publicării: 12:50 13 Feb 2026

Vremea în weekend, 14 - 15 februarie, va fi de primăvară! De luni, se răcește semnificativ. Prognoza meteo ANM
Autor: Irina Constantin

ghiocei primavara martisor Sursa foto: Agerpres

Urmează un weekend cu temperaturi ridicate, dar, de luni, se răcește din nou.

Vremea în weekend. Prognoza meteo de la ANM pentru 14 și 15 februarie

Vremea în țară, 14 februarie

Vremea va fi deosebit de caldă pentru mijlocul lunii februarie în cea mai mare parte a țării. Astfel temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, ușor mai mici în extremitatea de nord a Moldovei, unde se vor situa în jurul a 4 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -1 și 8 grade. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, iar în primele ore va fi ceață sau nebulozitate stratiformă, pe arii restrânse îndeosebi în centrul și estul teritoriului. Spre seară și noaptea nebulozitatea și ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde majoritatea zonelor, iar la munte, în general la peste 1400 m, vor fi precipitații mixte. Pe alocuri, în sud-vest și în zona de munte se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp. În zona Carpaților Orientali, izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales noaptea la munte, în special în zona înaltă a Carpaților Meridonali, cu rafale de peste 70...90 km/h (viscolind ninsoarea la altitudini de peste 1800 m), local în regiunile vestice și sud- estice și izolat în restul teritoriului, în general cu viteze de 40...50 km/h.

Vremea în București, 14 februarie

Vremea va fi deosebit de caldă pentru mijlocul lunii februarie. Ziua cerul va fi variabil, însă noaptea înnorările se vor accentua și temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12...13 grade, iar cea minimă de 5...6 grade.

Vremea în țară, 15 februarie

Vremea se va răci semnificativ față de ziua precedentă în vestul, nordul și centrul țării, iar maximele termice se vor încadra între 2 grade în nordul Moldovei și în jurul a 16 grade în Muntenia și în partea continentală a Dobrogei. Temperaturile minime, mult mai scăzute față de cele din noaptea precedentă în toate zonele, se vor încadra în general între -6 și 2 grade. Cerul va avea înnorări și vor fi precipitații pe parcursul zilei în majoritatea zonelor. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei, la început vor fi ploi, apoi și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în regiunile sudice și sud-estice va ploua. La munte, treptat vor predomina ninsorile și local se va depune strat de zăpadă. Izolat cantitățile de apă vor depăși 10...15 l/mp. Noaptea, aria precipitațiilor va fi în restrângere, astfel că mai ales la munte vor mai fi ninsori slabe. Izolat se va forma polei sau ghețuș. Vântul va avea intensificări ziua în majoritatea regiunilor, iar noaptea în sud-vest, est și la munte.

Vremea în București, 14 februarie

Pe timpul zilei, vremea va fi în continuare mult mai caldă față de normalul perioadei, cu o temperatură maximă în jurul a 14 grade. Temperatura minimă, în scădere semnificativă față de noaptea precedentă, va fi de 0...2 grade. Cerul va avea înnorări și va ploua mai ales în prima parte a zilei. Vântul va avea intensificări ziua, apoi va deveni moderat.

După un weekend cu temperaturi de primăvară, se răcește accentuat

Luni, în țară, vremea va continua să se răcească, accentuat în regiunile sudice și sud-estice. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi precipitații în jumătatea de sud-est a țării și cu totul izolat în rest, mixte pe parcursul zilei și ninsori noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între -5 grade în nordul Moldovei și 6 grade în Dealurile de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -8 și -1 grad.

În București, vremea se va răci accentuat față de ziua anterioară. Cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații, mixte pe parcursul zilei și ninsori noaptea. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 1...2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a -3 grade.

vremea
prognoza meteo
vremea weekend
valentines day
Comentarii

