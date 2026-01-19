Prognoza meteo: Vremea în țară și-n București. Ziua din care se încălzește semnificativ

Toată țara, fără excepție, se află sub Cod Galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger. Alerta a intrat în vigoare în această seară, la ora 20:00 și este valabil până marți dimineață, la ora 10:00.

”Temperaturile se vor menține deosebit de scăzute și va fi ger în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -8 grade” anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Când scăpăm de ger. Prognoza meteo

Veste bună este că sunt ultimele zile cu ger.

Vremea marți, 20 ianuarie. Temperaturi cu 5-9 grade mai mici, în țară

Valorile termice vor fi în continuare deosebit de scăzute (în medie cu 5...9 grade mai mici decât cele specifice datei) în județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara unde se vor încadra între -8 și -4 grade și mai scăzute până în jurul a -10 grade, pe văi și în depresiuni, unde gerul va persista. În celelalte zone maximele termice vor fi mai ridicate, până în jurul a 6 grade în dealurile Munteniei. Cerul va fi variabil, iar la câmpie local va fi nebulozitate joasă stratiformă sau ceață cu depunere de chiciură. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona înaltă a Carpaților Meridionali și în sudul Banatului și al Moldovei (cu viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile minime se vor menține deosebit de scăzute, va fi ger în cea mai mare parte a țării, iar acestea se vor situa între -21 de grade în depresiunile Carpaților Orientali și -2...0 grade în Dealurile de Vest.

Prognoza meteo în București

Vremea va fi în continuare geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 0...2 grade, iar cea minimă de -11...-8 grade.

Vremea miercuri, 21 ianuarie. Începe încălzirea ușoară

Valorile termice diurne vor fi mai ridicate față de zilele precedente în special în zonele de deal și de munte, însă dimineața va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, iar noaptea pe alocuri în nord și centru. Cerul va fi variabil ziua, iar noaptea se va înnora treptat în cea mai mare parte a țării, iar în jumătatea de sud local se vor extinde precipitațiile care vor fi mixte și pe arii restrânse vor determina depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona înaltă a Carpaților Meridionali, în sudul Banatului și local în Moldova (cu viteze în general de 40...50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra în general între -7 și 7 grade, cu cele mai mici valori în nordul Moldovei și în vestul și centrul Transilvaniei și cele mai ridicate valori în zonele de deal și de munte, iar cele minime vor fi de la -15 grade în depresiunile Carpaților Orientali, până spre 4 grade pe litoral. Pe alocuri va fi ceață cu depunere de chiciură, cu o probabilitate mai mare în zonele unde se vor înregistra cele mai mici temperaturi maxime.

Vremea în București, 21 ianuarie

Valorile termice vor fi mai ridicate față de zilele precedente, însă dimineața va fi geroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea când vor fi precipitații slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 3...4 grade, iar cea minimă de -3...0 grade.

Prognoza meteo, 22 ianuarie, în țară

Vremea va continua să se încălzească, dar dimineața va fi geroasă în zonele nordice și centrale. Cerul va fi mai mult noros. Trecător vor fi precipitații mixte în sud și în sud-est și mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare în est și cu totul izolat în restul țării. Pe arii restrânse se va depune polei. La munte vor fi mai ales ninsori. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 8 grade, iar cele minime vor fi în general de la -7 la 2 grade. Pe alocuri va fi ceață, asociată cu depunere de chiciură.

Vreme specifică perioadei, în București

Valorile termice diurne vor fi apropiate de cele specifice datei, iar cele nocturne mai ridicate decât acestea. Nebulozitatea stratiformă și ceața vor persista și temporar vor fi precipitații slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei la începutul zilei. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -2...0 grade.

Prognoza meteo 23 ianuarie

În țară

Vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult noros în regiunile extracarpatice, unde local vor fi precipitații mixte slabe, iar în restul teritorului va fi variabil. Cu totul izolat în sud și est vor mai fi condiții reduse de apariție a poleiului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și trecător în nordul Moldovei, precum și în zona înaltă de munte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 0 și 10 grade, iar cele minime vor fi de la -7 la 4 grade. Pe alocuri va fi ceață asociată cu depunere de chiciură.

În București

Valorile termice diurne se vor menține apropiate de cele specifice datei, iar cele nocturne mai ridicate decât acestea. Nebulozitatea stratiformă și ceața vor persista și trecător vor fi precipitații slabe predominant sub formă de ploaie. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -1...1 grad.

Treptat, până în 27 ianuarie, temperaturile vor ajunge mai ridicate decât în mod normal în toată țară.