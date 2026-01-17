€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri E mai frig decât e normal în ianuarie. Climatologul Roxana Bojariu, precizări despre vreme
Data publicării: 20:03 17 Ian 2026

E mai frig decât e normal în ianuarie. Climatologul Roxana Bojariu, precizări despre vreme
Autor: Florin Răvdan

Prognoză pentru București: Capitala se confruntă din nou cu ninsori și temperaturi până la -12 grade Ninsoare în România, anunțul meteorologilor. Sursa Foto: Agerpres

Roxana Bojariu, climatolog, spune că temperaturile din ultimele zile au fost mai scăzute decât normalul perioadei. Aceasta vine cu mai multe precizări în acest context.

 

"Ianuarie, climatic vorbind, este cea mai rece lună în zona României, și e adevărat că acum chiar temperaturile sunt sub ceea ce ar fi normal în ianuarie, de exemplu, în intervalul de referință 1991-2020, cel mai recent interval de referință recomandat de Organizația Mondială a Meteorologiei. Dar noțiunea de normală climatică, de medie este una abstractă, care iese din calcul. Întotdeauna sunt fluctuații și atunci când facem o sinteză a acestor fluctuații, când le facem media, obținem normalul, care până la urmă e ceva ce nu prea se întâmplă foarte des, adică avem fluctuații mai mari sau mai mici, dar e clar că avem de-a face acum cu o perioadă mai rece decât rezultă din calcul că ar fi normal.

E vorba de o situație a centrilor de presiune pe continent în care e favorizat acest transport de aer dinspre nord-nord-est și acest transport de aer care vine după un alt episod în care am avut și ninsoare, până la temperatura este favorizată și de prezența zăpezii în multe regiuni ale țării. Temperatura este scăzută, mai ales că acum în această perioadă, pentru că avem de obicei senin și avem un plus de răcire prin radiație. Deci cauzele episodului sunt cele specifice. Dar dacă vorbim despre aceste episoade în contextul încălzirii globale trebuie să ținem cont că în alte zone ale lumii este foarte cald”, a declarat Roxana Bojariu la Digi24. 

Zăpada din România, bună pentru agricultură

"În zona arctică avem temperaturi mult peste normal, și într-un fel este explicabil, pentru că legătura e că aerul mai cald care a fost împins înspre latitudinile înalte, spre zona arctică, a înlocuit aerul mai rece și l-a împins spre zona țării noastre, dar nu numai, e vorba de Europa de Est, Centrală și evident că avem aceste condiții. Dacă e să vorbim ca episod, într-adevăr suntem cu un episod rece, însă astfel de episoade reci nu sunt ceva ieșit din comun. Ceva ieșit din comun a fost faptul că am avut episoade foarte calde, chiar luna decembrie 2025 a fost mai caldă decât ar fi fost normal, și în general perioadele mai calde decât ar fi normal sunt mult mai frecvente decât perioadele mai reci, și cred că ne-am dezobișnuit noi.

Zăpada e foarte bună mai ales în zonele agricole, pentru că asigură, pe de o parte, protecția pentru viitoare potențiale episoade reci a culturilor însămânțate toamna, iar pe de altă parte, atunci când se topesc zăpezile, apa se infiltrează mult mai eficient în sol și reface mult mai bine rezerva de apă decât dacă am avea ploaie, ploaie care o parte se scurge pe suprafață și nu avem aceeași eficiență. Deci aș spune că zăpada e benefică pentru noul an agricol în care ne aflăm și sperăm că vom evita o secetă timpurie, cel puțin cu astfel de fenomene de până acum”, a adăugat Roxana Bojariu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Elena Ceaușescu ura această ciorbă. Bucătarii nu aveau voie să o gătească pentru că era "prea modernă"
Publicat acum 33 minute
Cinci morţi în două avalanşe produse în Austria
Publicat acum 58 minute
Patriarhia Română, reacţie la decesul teologului Răzvan Ionescu
Publicat acum 1 ora si 12 minute
E mai frig decât e normal în ianuarie. Climatologul Roxana Bojariu, precizări despre vreme
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Donald Trump anunţă tarife pentru Danemarca şi ţările care o sprijină în Groenlanda
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 15 Ian 2026
Ce drapel a apărut la protestul din Piața Universității, joi seara / foto în articol
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 15 Ian 2026
FOTO Puricii de zăpadă au invadat Clujul. Insectele pot sări până la câțiva centimetri și rezistă la temperaturi de minus 8 grade
Publicat pe 15 Ian 2026
Eliza Iliescu implineste 21 de ani. Cum arată fiica Adrianei Iliescu, cea mai în vârstă mamă din România
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close