DCNews Stiri ANM, avertizare generală: Rafală de Coduri Portocalii și Galbene de viscol - zonele vizate
Data actualizării: 10:59 24 Feb 2026 | Data publicării: 10:37 24 Feb 2026

ANM, avertizare generală: Rafală de Coduri Portocalii și Galbene de viscol - zonele vizate
Autor: Doinița Manic

imagine cu viscol, iarna ANM a emis mai multe avertizări Cod Portocaliu și Cod Galben în care anunță viscol și vânt puternic. Sursa foto: Agerpres

ANM a emis mai multe Coduri Portocalii și Galbene de viscol.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo genrală valabilă începând de astăzi, 24 februarie, ora 10:00 până pe 26 februarie, ora 08:00, în care anunță precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, polei și ghețuș, dar și intensificări ale vântului.

VEZI ȘI: Se încălzește, dar vin ploile. Regiunile în care va continua să ningă. Florinela Georgescu, prognoza ANM

Astfel, potrivit meteorologilor, intervalul menționat, vor fi precipitații, marți (24 februarie) în cea mai mare parte a țării, iar până în dimineața zilei de joi (26 februarie) îndeosebi în jumătatea de est. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în centru, în est, iar în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) și în sud-est, vor fi perioade cu lapoviță, măzăriche și ninsoare. Se vor acumula cantități de apă de 10...15 l/mp. În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor fi local de 15...30 l/mp, se va depune strat nou de zăpadă de 10...15 cm, iar la altitudini în general de peste 1700 m de 20...30 cm. Izolat se va forma polei și ghețuș.

Vântul va avea intensificări marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri (25 februarie) îndeosebi în centru, în est și în extremitatea de sud-vest. În zonele joase de relief și la munte vor fi viteze de 40...55 km/h și pe alocuri de 60...70 km/h, viscolind temporar ninsoarea, în zona montană și pe suprafețe mici în Moldova și Transilvania, iar miercuri (25 februarie) și în noaptea de miercuri spre joi (25/26 februarie) pe suprafețe mai mici și în Muntenia și Dobrogea. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70...80 km/h și de peste 90...100 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, unde va fi viscol și se va reduce vizibilitatea semnificativ.

Cod Portocaliu de viscol - 24 februarie: vizibilitate sub 50 m

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 12:00 – 24 februarie, ora 20:00

Zone avertizate: la altitudini de peste 1500 m în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură. La altitudini de peste 1500 m, în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea rafale de 80...110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Cod Galben - 24 februarie: viscol și strat de zăpadă

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00.

Zone afectate: Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local Carpații Occidentali. În Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, vântul va avea intensificări cu viteze de 60...85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

Cod Galben - 24 februarie: vânt puternic

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00.

Zone afectate: Banat, Oltenia, local Transilvania, sud-vestul Munteniei. În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sudvestul Munteniei, cu viteze de 50...70 km/h.

Cod Galben valabil până pe 25 februarie: viscol și strat de zăpadă

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00.

Zone afectate: Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură. În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, vântul va avea intensificări cu viteze de 60...85 km/h, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10...15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

Cod Portocaliu valabil până pe 25 februarie: viscol puternic și vizibilitate sub 50 m

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00.

Zone avertizate: în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m. În Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, va fi viscol puternic, astfel că vântul va avea viteze la rafală de 80...110 km/h, troienind zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Alte avertizări meteo valabile mâine, 25 februarie

În poza de mai jos puteți vedea celelalte avertizări meteo emise de ANM valabile în cursul zilei de mâine, 25 februarie.

Mai multe avertizări meteo au fost emise și pentru ziua de 25 februarie. Foto: ANM

Imagine cu avertizările meteo emise pentru data de 25 februarie. Sursa foto: ANM

anm
avertizare meteorologica
cod portocaliu
cod galben
vant puternic
viscol
