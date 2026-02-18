Imaginile ziliei: Bucureștiul înghețat sub troiene, Clujul scăldat în soare: Paradox climatic bizar

Românii au parte în aceste zile de un contrast puternic și neașteptat al vremii: jumătate de țară este „îngropată” în zăpadă, cealaltă jumătate este „scăldată” de soarele care strălucește pe un cer senin, albastru.
O parte din România se află, miercuri, într-un val puternic de iarnă, cu ninsori masive și viscol, dar există regiuni unde cerul este senin, iar de zăpadă nici pomeneală.
ANM a menținut azi avertizările de Cod galben și portocaliu pentru ninsori și viscol, valabile pentru județe din Ilfov, Muntenia, Moldova și centrul țării, dar și pentru București.
În Capitală, stratul de zăpadă a depășit lejer jumătate de metru, fapt care a paralizat traficul rutier, atât în oraș, cât și în împrejurimi.
Însă, în unele zone din țară, soarele „și-a făcut de cap” pe un cer senin, albastru perfect. Este și cazul Clujului, acolo unde astăzi nu a fost nici urmă de zăpadă, iar temperaturile mai ridicate și soarele puternic au dat impresia de un început de primăvară, în timp ce în București oamenii au au dat la lopată pentru a-și croi drum printre troienele de zăpadă.
Iată câteva imagini care reflectă un contrast climatic fascinant, inedit, dar și bizar în același timp.
FOTO
Foto din Cluj, azi, 18 februarie 2026 / Andrei Itu - DC News
Foto din București, azi, 18 februarie 2026 - Foto Liliana Zămârcaru DC News
Foto din Cluj, azi, 18 februarie 2026 / Andrei Itu - DC News
Foto din București, azi, 18 februarie 2026 - Inquam Photos / Octav Ganea
Foto din Cluj, azi, 18 februarie 2026 / Andrei Itu - DC News
Foto din București - Inquam Photos / Octav Ganea
Foto din Cluj / Andrei Itu - DC News
Foto din București - Inquam Photos / Octav Ganea
Foto din Cluj / Andrei Itu - DC News
de Anca Murgoci