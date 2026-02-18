Imaginile ziliei: Bucureștiul înghețat sub troiene, Clujul scăldat în soare: Paradox climatic bizar

O parte din România se află, miercuri, într-un val puternic de iarnă, cu ninsori masive și viscol, dar există regiuni unde cerul este senin, iar de zăpadă nici pomeneală.

ANM a menținut azi avertizările de Cod galben și portocaliu pentru ninsori și viscol, valabile pentru județe din Ilfov, Muntenia, Moldova și centrul țării, dar și pentru București.

În Capitală, stratul de zăpadă a depășit lejer jumătate de metru, fapt care a paralizat traficul rutier, atât în oraș, cât și în împrejurimi.

De la lopată, la ochelari de soare

Însă, în unele zone din țară, soarele „și-a făcut de cap” pe un cer senin, albastru perfect. Este și cazul Clujului, acolo unde astăzi nu a fost nici urmă de zăpadă, iar temperaturile mai ridicate și soarele puternic au dat impresia de un început de primăvară, în timp ce în București oamenii au au dat la lopată pentru a-și croi drum printre troienele de zăpadă.

Iată câteva imagini care reflectă un contrast climatic fascinant, inedit, dar și bizar în același timp.

FOTO

