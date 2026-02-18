Imaginile ziliei: Bucureștiul înghețat sub troiene, Clujul scăldat în soare: Paradox climatic bizar

€ 5.0941
Imaginile zilei: Bucureștiul înghețat sub troiene, Clujul scăldat în soare: Paradox climatic bizar
Data publicării: 23:57 18 Feb 2026

EXCLUSIV Imaginile zilei: Bucureștiul înghețat sub troiene, Clujul scăldat în soare: Paradox climatic bizar
Autor: Andrei Itu

colaj Vremea, azi, în Cluj (stânga) și București (dreapta) / Foto Andrei Itu DC News și Inquam Photos/Octav Ganea/

Românii au parte în aceste zile de un contrast puternic și neașteptat al vremii: jumătate de țară este „îngropată” în zăpadă, cealaltă jumătate este „scăldată” de soarele care strălucește pe un cer senin, albastru.

O parte din România se află, miercuri, într-un val puternic de iarnă, cu ninsori masive și viscol, dar există regiuni unde cerul este senin, iar de zăpadă nici pomeneală.

ANM a menținut azi avertizările de Cod galben și portocaliu pentru ninsori și viscol, valabile pentru județe din Ilfov, Muntenia, Moldova și centrul țării, dar și pentru București. 

În Capitală, stratul de zăpadă a depășit lejer jumătate de metru, fapt care a paralizat traficul rutier, atât în oraș, cât și în împrejurimi.

De la lopată, la ochelari de soare

Însă, în unele zone din țară, soarele „și-a făcut de cap” pe un cer senin, albastru perfect. Este și cazul Clujului, acolo unde astăzi nu a fost nici urmă de zăpadă, iar temperaturile mai ridicate și soarele puternic au dat impresia de un început de primăvară, în timp ce în București oamenii au au dat la lopată pentru a-și croi drum printre troienele de zăpadă.

Iată câteva imagini care reflectă un contrast climatic fascinant, inedit, dar și bizar în același timp.

FOTO

zăpadăFoto din Cluj, azi, 18 februarie 2026 / Andrei Itu - DC News 

Foto: Liliana Zamarcaru / DC News

Foto din București, azi, 18 februarie 2026 - Foto Liliana Zămârcaru DC News

zăpadă

Foto din Cluj, azi, 18 februarie 2026 / Andrei Itu - DC News 

zăpadă / Inquam Photos / Octav Ganea

Foto din București, azi, 18 februarie 2026 -  Inquam Photos / Octav Ganea
  zăpadă
 Foto din Cluj, azi, 18 februarie 2026 / Andrei Itu - DC News 
zăpadă / Inquam Photos / Octav Ganea
 Foto din București -  Inquam Photos / Octav Ganea
 

zăpadă
 Foto din Cluj / Andrei Itu - DC News 

zăpadă / Inquam Photos / Octav Ganea
 Foto din București - Inquam Photos / Octav Ganea

zăpadă
 Foto din Cluj / Andrei Itu - DC News 
 
 Vezi și - După ”iarna ca-n povești” din România, de săptămâna viitoare vine primăvara. Temperaturi de peste 15 grade
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cluj napoca
bucuresti
anm
