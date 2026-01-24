€ 5.0943
Stiri

DCNews Stiri De ce a fost atât de frig în această iarnă. Cum a „scăpat” aerul polar din Arctica și a lovit emisfera nordică / video
Data actualizării: 21:42 24 Ian 2026 | Data publicării: 20:37 24 Ian 2026

EXCLUSIV De ce a fost atât de frig în această iarnă. Cum a „scăpat” aerul polar din Arctica și a lovit emisfera nordică / video
Autor: Elena Aurel

lacul morii inghetat Lacul Morii

Roxana Bojariu a spus de ce iarna aceasta au fost înregistrate temperaturi extrem de scăzute.

Roxana Bojariu, climatolog la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), a vorbit despre vortexul polar și a explicat de ce în această iarnă s-au înregistrat temperaturi foarte scăzute în Statele Unite, Asia și Europa. 

„Administrația Națională de Meteorologie ne-a confirmat la sfârșitul anului trecut că vortexul polar a fost mai slab în 2025 și există riscul ca un val de aer polar să scape din această încercuire și să afecteze fie Statele Unite, fie Asia, fie Europa”, a spus Val Vâlcu.

„De fapt, noi, în Europa, suntem cumva la marginea acestei mase foarte reci care a cuprins mare parte din Asia, dar evident că e vorba și de o componentă a vortexului polar.

Vorbim de două componente în acest caz. Există un vortex polar în atmosfera foarte înaltă, în stratosferă - adică cam de pe la 8-10 km până pe la 50 km - și există o componentă a vortexului în atmosfera unde se petrec toate fenomenele de vreme, în troposferă.

În partea superioară a troposferei avem acel curent jet, mase de aer care au viteze foarte mari și care, dacă vortexul troposferic este stabil, înconjoară polul fără multe meandre și ține aerul rece acolo.

Dacă acest vortex troposferic, cu expresia sa în curentul jet, este mai slab, atunci evident că sunt scăpări de aer foarte rece de deasupra zonei polare, scăpări care vin până la latitudinile medii”, a spus Roxana Bojariu

VEZI ȘI: Vremea în vara 2026. Când începe canicula. Va fi unul dintre cei mai călduroși ani înregistrați vreodată

Vortex troposferic mai puțin organizat

Potrivit climatologului, temperaturile au fost foarte scăzute din cauza unui vortex troposferic mai puțin organizat, care a permis meandre ce au dus aer rece spre latitudini medii. 

„Interesant este că în componenta superioară există un potențial de influență asupra componentei inferioare a vortexului, mai ales în anotimpul rece, atunci când sunt condițiile de dinamica atmosferei propice pentru a se cupla cele două componente.

Atunci când au loc anumite fenomene de încălzire a stratosferei, în troposferă apar perturbații în acest curent jet și în vortexul jos, cel care influențează sistemele de vreme și cel care aduce meandre în acest curent jet, meandre ce ghidează aerul mai rece spre zonele de latitudine mai joasă, împingând aerul de acolo spre Arctica, unde sunt temperaturi mai ridicate.

Această iarnă a fost caracterizată de un vortex troposferic mai puțin organizat, care a permis aceste meandre. E adevărat că și în stratosferă am avut condiții în care nu a existat o componentă foarte bine organizată, dar încălzirile stratosferice care pot să aibă loc nu influențează întotdeauna condițiile la suprafață”, a spus Roxana Bojariu la emisiunea „Antimit”, de pe DCNews și DCNewsTV. 

Video: 

roxana bojariu
vortex
iarna
