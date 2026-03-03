Prognoza meteo actualizată. Vremea în București și-n țară până în 11 martie. Ziua din care se răcește

Vremea 4 martie

Prognoza meteo în țară

Vremea va fi în general frumoasă și caldă pentru această perioadă. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea în vestul și nord-vestul țării, unde izolat vor posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 6 și 16 grade, iar cele minime se vor încadra între -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 5 grade în Dealurile de Vest. În primele ore ale zilei și noaptea, pe arii restrânse în centru, sud și est va fi ceață.

Prognoza meteo pentru București

Vremea va fi în general frumoasă și caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar dimineața și în a doua parte a nopții vor fi condiții pentru nori joși stratiformi și/sau ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul a 12 grade, iar cea minimă va fi de 1...2 grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

Vremea în 5 martie

Prognoza meteo în țară

Valorile de temperatură se vor situa în continuare cu mult peste mediile multianuale. Cerul va avea înnorări temporare și izolat în vestul, centrul și sudul țării vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în est, precum și în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor situa în general între 10 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -7 și 4 grade. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

Prognoza meteo în București

Vremea va fi predominant frumoasă. Valorile termice se vor situa în continuare peste cele specifice perioadei. Cerul va fi variabil, iar dimineața vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 2...3 grade.

Vremea 6 martie

Prognoza meteo în țară

Valorile termice vor marca o scădere față de intervalul anterior, mai accentuată în regiunile estice și nord-estice, unde vor fi apropiate de cele normale pentru această dată, însă în rest se vor menține peste mediile climatologice ale perioadei. Cerul va fi variabil, mai mult senin în vestul țării. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări, ziua în estul și sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor situa în general între 6 și 15 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -11...-9 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 3...4 grade în dealurile vestice. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse va fi ceață.

Prognoza meteo în București

Valorile termice vor fi în scădere față de intervalul anterior și se vor apropia de mediile multianuale ale acestei date. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat, ziua și în general slab în cursul nopții. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar cea minimă va fi de -2...-1 grad, ușor mai scăzută în zona preorășenească. Vor fi condiții de ceață în orele dimineților.

Vremea 7 martie

Prognoza meteo în țară

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această dată, exceptând regiunile vestice, nord-vestice și centrale unde cele diurne vor fi mai ridicate comparativ cu mediile climatologice. Cerul va avea înnorări trecătoare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 6 și 15 grade, cu cele mai mici valori pe litoral, iar cele minime vor fi cuprinse între -8...-6 grade în estul Transilvaniei și până în jurul a 4 grade în dealurile vestice. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, va fi ceață.

Prognoza meteo în București

Regimul termic va fi apropiat de cel normal, astfel maxima se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 0...1 grad, mai scăzută în zona periurbană spre -3...-2 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab.

Cum va evolua vremea până în 11 martie

În țară

Vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi treptat, astfel încât mai ales valorile termice diurne se vor situa peste cele mediile cilmatologice ale perioadei. Spre finalul intervalului vor fi posibile poi slabe, izolat în nordul și nord-vestul țării.

În București

Vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi treptat, astfel încât valorile termice diurne se vor situa peste cele specifice perioadei.