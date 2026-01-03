Viscolul și ninsorile abundente fac ravagii în mai multe județe din România

În Alba, aproximativ 42.000 de utilizatori au rămas fără energie electrică şi circa 8.000 de gospodării nu au apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare în urma vremii extreme, a informat, sâmbătă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba.

Potrivit sursei citate, locuitorii fără apă potabilă sunt din localităţile Iclod, Şona, Biia, Sânmiclăuş, Jidvei, Feisa, Glogoveţ, Valea Lungă, Lunca şi Lodroman.

Din cauza codului portocaliu de viscol şi ninsori, DN 75 (Albac şi Sălciua) şi DN 74 (Presaca Ampoiului) sunt blocate pe ambele sensuri de copaci căzuţi.

În localitatea Ignăţeşti (Roşia Montană) un drum de acces este blocat din cauza unor arbori căzuti pe carosabil, aproximativ 100 de persoane fiind în zona afectată. Se intervine pentru deblocarea drumului.

În Alba Iulia, pompierii militari au intervenit pe străzile Arnsberg, Brădişor şi Livezii pentru degajarea arborilor căzuţi.

De asemenea, în judeţ s-au primit multiple sesizări privind cabluri electrice căzute pe carosabil sau pe proprietăţi private.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteorologică Cod portocaliu de vânt şi viscol puternic în Munţii Carpaţi, valabilă până sâmbătă, la ora 10:00.

Harghita, sub Cod portocaliu și galben de vânt puternic și ninsoare viscolită

Peste 7.000 de utilizatori din zona Sovata-Corund au rămas fără energie electrică, sâmbătă dimineaţa, din cauza vântului şi a ninsorii, care au provocat avarii la posturile de transformare.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, sunt nealimentate 87 de posturi de transformare, fiind afectaţi 7.315 utilizatori, iar echipele distribuitorului intervin în teren pentru remedierea defecţiunilor.

De asemenea, pompierii au intervenit, sâmbătă dimineaţa, pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil, pe DN 12 C, la ieşirea din municipiul Gheorgheni spre Lacu Roşu.

Circulaţia rutieră a fost temporar afectată, însă a fost reluată pe ambele sensuri după finalizarea intervenţiei.

Judeţul Harghita se află sub incidenţa unui cod portocaliu meteo, până la ora 10:00, de vânt puternic, cu vizibilitate redusă, precum şi a unui cod galben, până sâmbătă seara, de vânt cu intensificări de până la 85 km/h şi ninsoare viscolită.

Peste 1.000 de tone de material antiderapant au fost răspândite pe drumurile din Maramureş

Peste 1.000 de tone de material antiderapant au fost răspândite pe drumurile din judeţ pentru combaterea poleiului, iar stratul de zăpadă căzut la munte a ajuns la 29 cm, a informat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.

"Angajaţii secţiei de drumuri naţionale au intervenit cu 22 de utilaje şi au răspândit 240 tone de material antiderapant. În zona înaltă de munte a Pasul Prislop, unde temperaturile au fost negative s-a acţionat pe partea carosabilă şi cu clorură de calciu. Pe sectoarele de drumuri judeţene s-a acţionat cu 35 de utilaje şi s-au împrăştiat 1.173 tone de material antiderapant. Circulaţia rutieră se desfăşoară în condiţii de iarnă" a precizat Dan Bucă.

Potrivit acestuia, toate drumurile naţionale şi judeţene au fost curăţate de zăpadă, însă ca urmare a temperaturilor scăzute s-a format un strat de polei.

"Majoritatea sectoarelor de drumuri publice au partea carosabilă curată şi umedă. Sunt sectoare de drumuri unde pe partea carosabilă se găseşte depus parţial un strat de zăpadă frământată. Condiţiile meteorologice favorizează formarea poleiului. Se acţionează cu utilaje cu lamă şi răspânditor pe drumurile din judeţ. Fulguieşte în judeţ. În zona înaltă de munte ninge, iar vântul prezintă intensificări temporare viscolind ninsoarea şi spulberând zăpada" a precizat Dan Bucă.

În zona alpină a Munţilor Gutâi, Rodnei şi Ţibleş, viteza vântului a fost de peste 80 km/h.

"A nins pe arii extinse. Vântul a suflat cu intensificări temporare de până la 65 km/h la Ocna Şugatag şi până la 78 km/h în zona de munte, viscolind ninsoarea şi spulberând zăpada. Pe crestele montane, vântul a prezentat intensificări temporare de până la 83 km/h" a menţionat Dan Bucă.

Cea mai scăzută temperatură a fost înregistrată, sâmbătă dimineaţa, -10 grade Celsius, la staţia meteo Iezer din Munţii Rodnei.

"Stratul de zăpadă măsura până la 29 cm in Baia Borşa, 23 cm la staţia meteo Iezer, 21 cm la Firiza şi în Pasul Prislop, 19 cm la Moisei, 18 cm la Târgu Lăpuş şi în Pasul Gutâi, 17 cm la Cavnic, 4 cm în Baia Mare şi la Ocna Şugatag. Gheaţa este prezentă la malurile râurilor Ruscova, Iza, Mara şi Cavnic" a adăugat purtătorul de cuvânt al Prefecturii, potrivit Agerpres.

