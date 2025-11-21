Praf saharian și ceață în România. Anunț de ultimă oră despre vreme, de la meteorologi

De vineri, 21 noiembrie, până duminică, 23 noiembrie, un nor de praf saharian va trece deasupra României, care va afecta mai multe zone din țară.

Praf saharian deasupra României

„Începând de astăzi până duminică este menționat un transport de praf saharian în zona țării noastre. Din sectorul sud-vestic se va favoriza avansul, dinspre nordul Africii, a unei mase de aer încărcate cu particule de praf de origine sahariană, către partea sud-estică și central-sud-estică a Europei, implicit și în zona țării noastre.

Depunerile de praf vor putea fi observate în partea de vest, nord-vest și nord a teritoriului, apoi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua.

Vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă

Astăzi, în majoritatea zonelor, la început în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, apoi în cea mai mare parte a Olteniei, dar și local în Moldova și Muntenia ploile vor fi sub formă de aversă, iar în sudul țării e posibil să consemnăm și descărcări electrice, având în vedere masa de aer cald, care va predomina la acest final de săptămână și care va aduce în zona țării noastre temperaturi peste normalul datei din calendar.

Astăzi avem temperaturi în jurul a 19 grade Celsius în Dobrogea și în sud-estul Munteniei, în timp ce în nordul Moldovei avem valori de 7-8 grade Celsius. Vorbim și despre cantități de apă care, în zona deluroasă a Olteniei, dar și în vestul Carpaților Meridionali vor cumula valori de 20-30 l/mp, izolat peste 35 l/mp. În zona Carpaților Meridionali sunt așteptate rafale de vânt de 70-90 km/h, iar în zonele mai joase de relief, rafale de 50-60 km/h”, a precizat directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

