Ce semnifică nuielușa de Moș Nicolae: de ce se punea în apă până la Crăciun
Data publicării: 11:28 06 Dec 2025

Ce semnifică nuielușa de Moș Nicolae: de ce se punea în apă până la Crăciun
Autor: Giorgi Ichim

nuielusa-crenguta-mos-nicolae Nuielusa Mos Nicolae - Foto: Freepik @Vector7Craft
 

Descoperă semnificația nuielușei de Moș Nicolae: simbolul crenguței de măr, care aduce iertare și speranță, nu pedeapsă.

În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii așteaptă cu emoție să vadă ce găsesc în ghetuțe: dulciuri, fructe, jucării sau, uneori, o nuielușă. Deși cadourile sunt simbolul bunătății și generozității lui Moș Nicolae, nuielușa are o poveste aparte, mai puțin cunoscută, dar plină de semnificații.

Cum a apărut tradiția nuielușei?

Nuielușa nu provine din viața Sfântului Nicolae, ci din tradițiile populare europene care, de-a lungul timpului, s-au împletit cu sărbătoarea creștină. În folclorul german, austriac, ceh sau olandez, Sfântul Nicolae era adesea însoțit de o figură simbolică: un ajutor cu rol moralizator.

Unele personaje precum Krampus, Knecht Ruprecht sau Père Fouettard nu dădeau daruri, ci îi "avertizau” pe copiii neascultători cu un băț sau o nuielușă.

Tradiția a fost preluată, adaptată și simplificată în cultura românească. Astfel, Moș Nicolae a păstrat doar simbolul: cadouri pentru copiii cuminți, nuielușă pentru cei neastâmpărați.

Ce semnifică nuiaua. Mai mult decât o pedeapsă

Deși pentru unii pare un mic avertisment, nuielușa nu simbolizează pedeapsa, ci educația. În unele zone din România, nuielușa are o semnificație surprinzător de pozitivă: este făcută din crenguță de măr și, dacă este pusă în apă și înflorește până la Crăciun, copilul este considerat "iertat" și se spune că va avea noroc și un an bun.

Așadar, nuielușa este un simbol al șansei de a îndrepta greșelile, nu al asprimii.

De ce o crenguță de măr?

Pomul de măr are o puternică simbolistică în tradițiile românești:

  • semn de renaștere și speranță
  • legat de puritate și nou început
  • asociat cu rodul bun și cuvântul "a rodi”, adică a te îndrepta, a te face "mai bun”

Nuielușa din măr este, simbolic, o promisiune că binele va "înflori".

