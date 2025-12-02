€ 5.0893
DCNews Stiri A murit Roxana Moise de la Exatlon, la doar 39 de ani. Era mama a trei copii
Data actualizării: 15:49 02 Dec 2025 | Data publicării: 15:31 02 Dec 2025

A murit Roxana Moise de la Exatlon, la doar 39 de ani. Era mama a trei copii
Autor: Iulia Horovei

roxana moise Roxana Moise (dreapta) s-a stins din viață la 39 de ani. Sursa foto: Iulia Cazan, Facebook
 

Roxana Moise, fosta concurentă Exatlon România și mamă a trei copii, s-a stins din viață la doar 39 de ani.

Anunțul morții Roxanei Moise a fost făcut de o persoană apropiată, pe rețelele de socializare. Din ultimele fotografii publicate de fosta concurentă Exatlon în mediul online, se observă că își purta părul scurt, dar nicio altă informație nu confirmă faptul că Roxana suferea de vreo boală. 

Mesaje tulburătoare după decesul Roxanei

Mai multe persoane au transmis mesaje sfâșietoare pentru și despre Roxana, mamă a trei copii, care a decedat, marți, 2 decembrie. „Astăzi, cerul a câștigat un suflet curat. Roxana Moise a plecat astăzi la ceruri… mult prea devreme, mult prea nedrept”, a spus Iulia Cazan, pe Facebook.

Roxana Moise, fostă handbalistă și instructor de Kangoo Jumps, era cunoscută pentru stilul său de viață sănătos, concentrat pe activități fizice. Era și o împătimită a muntelui, potrivit prietenilor ei.

„Am urcat împreună pe Moldoveanu, acoperișul României, fără să știu atunci că acea zi avea să-mi rămână pentru totdeauna în inimă. Acolo, deasupra lumii, ai zâmbit cu toată lumina pe care o purtai în tine. Ai fost un om rar, bun, blând și puternic. O bunătate pe care rar am întâlnit-o…Ai lăsat urme adânci în comunitatea noastră și în viețile celor pe care i-ai atins.   Odihnește-te în pace, suflet frumos. Rămâi cu noi, Roxi, în amintiri, în proiectele pe care le-ai susținut, în vârful fiecărui munte pe care îl vom urca de acum înainte”, a mai spus prietena Roxanei.

O altă apropiată, Ramona, a transmis un mesaj după decesul Roxanei: „Mult prea devreme…Dumnezeu să te odihnească în pace prietena noastră Roxana Moise, vei rămâne în inimile noastre”.

Roxana Moise a participat la Exatlon România în prima ediție a competiției, difuzată în 2018.

