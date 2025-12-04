€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri Recrutare forțată de către Rusia în teritoriile ucrainene ocupate - încălcări ale dreptului internațional
Data actualizării: 18:45 04 Dec 2025 | Data publicării: 18:45 04 Dec 2025

Recrutare forțată de către Rusia în teritoriile ucrainene ocupate - încălcări ale dreptului internațional
Autor: Alexandra Curtache

recrutare Sursa foto: https://www.freepik.com, @user17512913
 

Autoritățile ruse au intensificat recrutarea forțată a mii de bărbați din teritoriile ucrainene ocupate, trimițându-i ulterior pe front împotriva Ucrainei, încălcând astfel dreptul internațional, potrivit agenției EFE și experților ucraineni.

Practica, inițial aplicată în Crimeea după anexarea din 2014, se extinde acum și în regiunile capturate după invazia din 2022, conform datelor organizațiilor ucrainene pentru drepturile omului.

Pe hârtie, serviciul militar obligatoriu nu presupune automat luptă împotriva Ucrainei, explică Onisia Siniuk, analistă juridică la Centrul ZMINA pentru drepturile omului. Totuși, odată înrolați, bărbații sunt presați să semneze contracte cu Ministerul rus al Apărării și să fie trimiși direct pe front.

„Cei care refuză sunt amenințați și constrânși”, precizează Siniuk, adăugând că autoritățile folosesc stimulente, dar și coerciție fizică și psihologică.

Roman, 19 ani, din Donețk, a povestit că a fost recrutat cu promisiunea că va servi aproape de casă, însă a fost transferat în Rusia și supus violenței fizice pentru a semna contractul.

„Căpitanul ne-a spus că trebuie să ne ‘apărăm patria’ și m-a lovit când am refuzat”, a declarat tânărul, care ulterior a fugit în străinătate cu ajutorul unei organizații locale.

Coerciție, propagandă și militarizarea tinerilor

Autoritățile ruse folosesc multiple forme de constrângere, inclusiv amenințarea bărbaților cu antecedente penale. În paralel, propaganda agresivă și lipsa alternativelor economice în teritoriile devastate de război sporesc presiunea de a se înrola.

Copiii din școlile ocupate sunt militarizați prin cursuri obligatorii de „patriotism” și încurajați să se alăture organizațiilor ce glorifică serviciul militar.

„Ei învață să sape tranșee, să mânuiască arme și să mărșăluiască în formație”, explică Siniuk, subliniind că orice formă de recrutare sau mobilizare în teritoriile ocupate constituie o crimă de război conform dreptului internațional.

Recrutarea continuă și efectele asupra populației

Sustragerea de la serviciul militar a devenit dificilă din cauza numeroaselor puncte de control și a acuzațiilor penale. În plus, Rusia a eliminat perioadele fixe de recrutare, facilitând mobilizarea permanentă.

Între februarie 2022 și iulie 2025, peste 46.000 de ucraineni din teritoriile ocupate au fost mobilizați de Rusia, dintre care 35.000 din Crimeea, 10.000 din Donețk și Luhansk, 560 din Zaporojia și 478 din Herson. Circa 16% dintre prizonierii de război de pe teritoriul Ucrainei sunt cetățeni ucraineni, potrivit lui Dmitro Essov, secretar al Centrului de coordonare pentru prizonieri.

Apărătorii drepturilor omului și autoritățile de la Kiev recomandă celor care vor să evite recrutarea să părăsească teritoriile ocupate sau să contacteze linia telefonică de stat „Vreau să trăiesc”. Experții avertizează că Rusia intensifică mobilizarea cetățenilor ucraineni pentru a evita un nou val de mobilizare în rândul propriilor cetățeni.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

recrutare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Colegiul Medicilor cere soluții urgente. Lipsa apei afectează actul medical în Prahova
Publicat acum 10 minute
Recrutare forțată de către Rusia în teritoriile ucrainene ocupate - încălcări ale dreptului internațional
Publicat acum 18 minute
Germania nu mai e Germania de acum 10 ani: De ce primii doi ani acolo îi întorc pe români din drum
Publicat acum 36 minute
Primul RMN mobil din România: Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași aduce tehnologia direct la pacienți
Publicat acum 45 minute
Un an de la anularea alegerilor: Zuckerman și Caramitru fac analiza momentului
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close