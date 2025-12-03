€ 5.0910
|
$ 4.3656
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0910
|
$ 4.3656
 
DCNews Stiri Dronă maritimă, detonată în Marea Neagră. MApN: Punea în pericol navigația - VIDEO
Data actualizării: 16:04 03 Dec 2025 | Data publicării: 15:57 03 Dec 2025

Dronă maritimă, detonată în Marea Neagră. MApN: Punea în pericol navigația - VIDEO
Autor: Doinița Manic

drona marea neagra mapn Dronă maritimă, detonată în Marea. Foto: captură video MApN
 

O dronă maritimă a fost detonată în Marea Neagră.

O dronă maritimă a fost detonată în Marea Neagră de către scafandrii militari EOD, la solicitarea Gărzii de Coastă, anunță Ministerul Apărării Naționale (MApN), precizând că aceasta punea în pericol navigația.

"Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forțelor Navale Române, au executat miercuri, 3 decembrie, o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigația în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă.

Drona era de tip Sea Baby

Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 de mile marine est de Constanța, cu sprijinul navei maritime de supraveghere MAI 1107 din dotarea Gărzii de Coastă. În urma analizei obiectului care plutea în derivă, militarii au constatat că era un vehicul de suprafață fără pilot (dronă maritimă) de tip Sea Baby. Echipa de intervenție a primit aprobarea de neutralizare a obiectului identificat, în conformitate cu procedurile operaționale în vigoare, iar în jurul orei 13.00, drona maritimă a fost distrusă prin detonare controlată.

De la începutul războiului din proximitate, Forțele Navale Române monitorizează și supraveghează permanent zona de responsabilitate maritimă și fluvială, atât cu nave și aeronave din dotarea proprie, cât și în cooperare cu celelalte categorii de forțe din Armata României și cu alte state din Alianța Nord-Atlantică", transmite MApN într-un comunicat de presă.

Minele marine aflate în derivă - un alt pericol

Totodată, MApN subliniază faptul că din luna februarie 2022 până în prezent, a fost asigurată libertatea de navigație pentru peste 12.000 de nave comerciale care au tranzitat bazinul Mării Negre.

Un alt pericol major pentru securitatea maritimă este reprezentat de minele marine aflate în derivă. În ultimii aproape patru ani, în Marea Neagră, au fost neutralizate aproximativ 150 de mine marine, șapte dintre acestea fiind distruse de Forțele Navale Române, mai precizează sursa citată.

"În acest sens, țara noastră face parte și din Grupul operativ de combatere a minelor din Marea Neagră MCM BS TG, alături de forțele navale ale Bulgariei și Turciei, iar în ultimele șase luni ale acestui an comanda grupării navale a fost asigurată de marinarii militari români", subliniază MApN.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mapn
drona maritima
marea neagra
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Cine este tânăra care a depășit vedete și magnați și a devenit miliardară la doar 30 de ani?
Publicat acum 19 minute
Dificultățile cu care se confruntă foarte mulți profesori. De ce are nevoie sistemul de învățământ / video
Publicat acum 27 minute
Provocările financiare și sociale ale românilor: Cum ne influențează deciziile de moment viitorul financiar
Publicat acum 28 minute
Ciprian Ciucu revine la DC News: Mizele reale ale bătăliei pentru Capitală / interviu video
Publicat acum 40 minute
IULIUS obține prima refinanțare unitară din România pentru un portofoliu mixed-use, în valoare de 305 milioane de euro
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 21 ore si 50 minute
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Participați la alegerile locale pentru Primăria Municipiului București?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close