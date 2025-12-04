Adevărul despre Călugăreni: Mitul bătăliei, demontat. Ce nu se spune în manuale

Prof. Vlad Nistor, specialist în istorie antică, a explicat că spre a doua jumătate a secolului XIX, Europa traversa o perioadă de afirmare a națiunilor. În acest context, popoarele căutau să-și definească identitatea printr-un trecut glorios.

Potrivit profesorului, se exagerau adesea episoade istorice pentru a glorifica trecutul, așa cum s-a întâmplat cu Bătălia de la Călugăreni.

„Căutau să glorifice, de multe ori exagerând flagrant, tot felul de episoade din istoria poporului român.

Eu am aici un soi de poveste personală, care poate să aibă iz de anecdotă, un lucru care mi s-a întâmplat mie. Îmi aduc aminte, cândva exista o emisiune la Pro TV, un matinal cu participarea veșnică a lui Florin Călinescu. Cred că era în 1996-1997, că Pro TV s-a creat în 1995. Atunci, la început.

Într-o dimineață am fost și eu invitat în studioul acestei emisiuni, într-un context foarte interesant. Era ziua în care se aniversa Bătălia de la Călugăreni. Erau niște camioane pe podul de la Călugăreni: „Uite, aici a fost”, ne spunea Călinescu, și mai era cineva în studio. Și atunci le-am povestit ce s-a întâmplat.

Păi s-a întâmplat așa: Pe podul acesta pe care îl arătați, Mihai Viteazul i-a oprit pe turci pentru câteva ore, după care a fost împins de către turci și nu s-a oprit decât la Târgoviște. Asta era marea victorie și ăsta e adevărul istoric... Marea victorie de la Călugăreni.

Și mi-aduc aminte cum am ajuns acasă și mi-a dat mama mea un telefon, care era un om instruit, un om care a făcut două facultăți și n-a terminat-o pe a treia, un om care făcuse carte, un om cu școală la Pitar Moș. Și mi-a zis: „Păi, cum? Asta e bătălia de la Călugăreni?” Da... „Păi noi am învățat...”.

Ați învățat voi, că așa se învață dinainte de Nicolae Iorga, dar realitatea istorică este alta.

Povestea asta, supradimensionarea unor episoade din istoria unui popor sau altul, ea că nu e o boală românească, e o boală veșnică - uitați-vă la Vercingetorix și la ce au făcut francezii din Vercingetorix - este un mod de consolidare și supradimensionare a identității naționale a unui popor sau altul”, a spus prof. Vlad Nistor.

Bătălia de la Călugăreni nu a fost o mare victorie a lui Mihai Viteazul

Prof. Vlad Nistor a explicat că Bătălia de la Călugăreni a avut un efect limitat. Aceasta a întârziat și a slăbit armata otomană, a avut un impact psihologic, dar nu a reprezentat o mare victorie a lui Mihai Viteazul.

„Bătălia de la Călugăreni totuși a avut un rezultat, a întârziat armata, a slăbit armata”, a spus Val Vâlcu.

„Pentru foarte puțină vreme. Au fost descurajați, e adevărat, și înfometați, deci a avut un efect psihologic, dar n-a fost o mare victorie a lui Mihai Viteazul asupra invadatorului”, a spus prof. Vlad Nistor.

„În general, în epocă, nu erau mari victorii”, a spus Val Vâlcu.

„Mai erau și mari victorii”, a spus prof. Vlad Nistor.

„În general, luptele erau cam așa, cu rezultatul împărțit. Cel care rămânea pe scaun...”, a spus Val Vâlcu.

„Păi și aici n-a rămas Mihai Viteazul. Mihai Viteazul a rămas pe scaun, dar n-a mai rămas pe câmpul de luptă. Bine, nu e neapărat specialitatea mea, dar lucrurile așa par a fi stat. Ar trebui să vă spună mai degrabă un medievist cum stau lucrurile”, a spus prof. Vlad Nistor la DC News.

