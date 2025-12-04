Rusia amenință UE cu războiul dacă folosește activele înghețate pentru Ucraina

Rusia amenință Uniunea Europeană prin intermediul vicepreședintelui Consiliului de Securitate Națională, spunând că utilizarea activelor rusești înghețate ca împrumut pentru Ucraina, așa cum a prezentat Ursula von der Leyen miercuri, poate fi interpretată drept un pretext de război.

Citește și: Putin: Dacă statele UE care ajută Ucraina vor război, Rusia este pregătită chiar acum

Dmitri Medvedev amenință Uniunea Europeană

„Dacă nebuna UE fură activele rusești înghețate pentru un 'împrumut de despăgubiri' am putea considera acest lucru un casus belli (n.r. motiv de război), cu toate implicațiile aferente pentru Bruxelles & Co. Atunci, aceste fonduri ar putea trebui returnate, nu în instanță, ci ca despăgubiri reale plătite în natură de către dușmanii căzuți ai Rusiei.

If the crazy EU does steal frozen Russian assets for a "reparations loan," we may view it as a casus belli with all the relevant implications for Brussels & Co. Then, these funds may have to be returned, not in court but as real reparations paid in kind by Russia’s fallen foes. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 4, 2025

Propunerea UE de a utiliza active rusești înghețate pentru Ucraina

Amintim că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a explicat, miercuri, că din totalul activelor rusești înghețate, estimate la 210 miliarde de euro, UE intenționează să folosească 90 de miliarde pentru a acoperi nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru anii 2026 și 2027.

Suma va fi obținută atât prin împrumuturi atrase de UE de pe piețele financiare, cât și prin transformarea efectivă a acestor active rusești înghețate într-un împrumut acordat Ucrainei, pe care aceasta îl va rambursa dacă și când Rusia va plăti despăgubirile.

Von der Leyen a subliniat că utilizarea acestor active rusești reprezintă o metodă prin care UE sprijină Ucraina să-și continue apărarea și să negocieze dintr-o poziție de forță, crescând astfel costurile războiului pentru Kremlin.

Citește mai mult: UE propune să dea 90 de miliarde de euro Ucrainei folosind active rusești înghețate