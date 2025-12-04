€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri Rusia amenință UE cu războiul dacă folosește activele înghețate pentru Ucraina
Data publicării: 13:12 04 Dec 2025

Rusia amenință UE cu războiul dacă folosește activele înghețate pentru Ucraina
Autor: Iulia Horovei

dmitri-medvedev_56079400 Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, amenință Uniunea Europeană. Foto: Agerpres
 

Rusia amenință Uniunea Europeană că utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța Ucraina ar putea fi considerată un motiv de război.

Rusia amenință Uniunea Europeană prin intermediul vicepreședintelui Consiliului de Securitate Națională, spunând că utilizarea activelor rusești înghețate ca împrumut pentru Ucraina, așa cum a prezentat Ursula von der Leyen miercuri, poate fi interpretată drept un pretext de război.

Citește și: Putin: Dacă statele UE care ajută Ucraina vor război, Rusia este pregătită chiar acum

Dmitri Medvedev amenință Uniunea Europeană

„Dacă nebuna UE fură activele rusești înghețate pentru un 'împrumut de despăgubiri' am putea considera acest lucru un casus belli (n.r. motiv de război), cu toate implicațiile aferente pentru Bruxelles & Co. Atunci, aceste fonduri ar putea trebui returnate, nu în instanță, ci ca despăgubiri reale plătite în natură de către dușmanii căzuți ai Rusiei.

Propunerea UE de a utiliza active rusești înghețate pentru Ucraina

Amintim că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a explicat, miercuri, că din totalul activelor rusești înghețate, estimate la 210 miliarde de euro, UE intenționează să folosească 90 de miliarde pentru a acoperi nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru anii 2026 și 2027.

Suma va fi obținută atât prin împrumuturi atrase de UE de pe piețele financiare, cât și prin transformarea efectivă a acestor active rusești înghețate într-un împrumut acordat Ucrainei, pe care aceasta îl va rambursa dacă și când Rusia va plăti despăgubirile.

Von der Leyen a subliniat că utilizarea acestor active rusești reprezintă o metodă prin care UE sprijină Ucraina să-și continue apărarea și să negocieze dintr-o poziție de forță, crescând astfel costurile războiului pentru Kremlin. 

Citește mai mult: UE propune să dea 90 de miliarde de euro Ucrainei folosind active rusești înghețate

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dmitri medvedev
rusia
uniunea europeana
amenintare rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Reacția lui Ilie Bolojan, după ce s-a cerut demisia Dianei Buzoianu
Publicat acum 54 minute
Curs valutar BNR azi, 4 decembrie 2025. Ce se întâmplă cu leul
Publicat acum 57 minute
Prințul Harry, glumă acidă despre Donald Trump
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Se zdruncină scaunul lui Bolojan, dacă pierde Ciucu Bucureștiul? Răspunsul primarului PNL
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Cine e Paul Moldovan, cel care l-ar înlocui pe Ciprian Ciucu în Sectorul 6 dacă va câștiga Primăria Capitalei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close