Ninsorile de la munte au atras turiștii ca un magnet. Stațiunile montane s-au umplut rapid de români dornici de săniuș sau schi, dar, deși zăpada proaspătă a creat iluzia unei vacanțe de sărbători perfecte, a ascuns și numeorase pericole: rafale de vânt puternic, viscol și trasee greu accesibile, mai ales pentru cei neechipați corespunzător. Atrași de zăpada ca-n povești, mulți turiști au ignorat avertismentele, deși autoritățile au emis numeroase avertăzări RO-ALERT pentru mai multe zone din țară.

Așa se face că 28 de turiști au fost salvați de pe munte, în ultimele 24 de ore, de către salvamontiști. Dintre aceștia, şase au ajuns la spital.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 25 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor.

Zonele în care a fost solicitat ajutorul salvamontiștilor

Au fost înregistrate: şapte apeluri pentru Salvamont Lupeni, patru apeluri pentru Salvamont Judeţul Braşov, trei apeluri pentru Salvamont Neamţ, două apeluri pentru Salvamont Cluj şi câte un apel pentru Salvamont Alba, Salvamont Bihor, Salvamont Caraş Severin - Semenic, Salvamont Gorj, Salvamont Maramureş, Salvamont Mureş, Salvamont Prahova, Salvamont Petroşani şi Salvamont Vâlcea.

"În cazul acestor intervenţii au fost salvate 28 de persoane. Dintre acestea, şase au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital", a transmis Dispeceratul Naţional Salvamont, într-o postare pe pagina de Facebook.

De asemenea, s-au primit 41 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

Reacțiile nepăsătoare ale unor turiști aflați în stațiunea Durău

Sezonul de schi a fost deschis oficial în stațiunea Durău din județul Neamț, sâmbătă, 26 decembrie. Deși de vineri stațiunea era deja aproape plină, anunțul a atras și mai mulți turiști în weekend. A nins ca în povești, pârtiile au fost perfecte pentru săniuș și schi, iar atmosfera una de sărbătoare.

Am ajuns la Durău vineri și deși îmi doream să merg până la Cascada Duruitoarea m-am răzgândit în momentul în care au apărut primele avertismente de la ANM, apoi mesajele RO-ALERT care anunțau rafale de vânt puternic și spuneau clar că turiștii nu ar trebui să se aventureze pe traseele montane. Au sunat telefoanele la unison vineri și sâmbătă, dar pentru unii a fost degeaba. În jur am văzut zeci de turiști relaxați care ridicau din umeri uitându-se pe telefoane: "Nu e așa puternic vântul, ăștia provoacă degeaba panică". / "E vreme bună, ăștia vor doar să ne strice vacanța". / "Au ajuns să dea RO-ALERT la fiecare fleac", sunt doar câteva dintre reacțiile pe care le-am auzit în jur.

Lecția muntelui

Ei bine, într-adevăr, vremea părea cât de cât calmă la baza muntelui. Liniștea din stațiune putea crea impresia falsă că avertizarea era exagerată, doar că muntele funcționează după alte reguli. Ce nu au luat în considerare turiștii ingnoranți e că vântul puternic nu se simte întotdeauna jos, dar pe creastă poate doborî oameni, poate rupe copaci și poate transforma traseele în capcane. Așa a și fost, pentru că câteva ore mai târziu avertismentele ignorate s-au tradus în intervenții de urgență a salvamontiștilor.

Sâmbătă, aceștia au intervenit la două accidente care au avut loc pe pârtia de schi și în zona vârfului Toaca din Masivul Ceahlău, ambele victime, fiind ulterior transportate la spital. Apoi, ieri, Salvamont Neamț a intervenit cu două echipe în zona de vest a Masivului Ceahlău.

Intervențiile au fost complicate din cauza condițiilor meteo, tocmai din acest motiv românii ar trebui să țină cont mai mult de avertismentele date de autorități. Inconștiența îi poate costa chiar viața, iar alții, chiar dacă scapă ca prin urechile acului ajung să își petreacă sărbătorile pe patul de spital, nu la masa de familie.

În contextul în care avertizările meteo sunt valabile și astăzi, 29 ianuarie, fiind emis chiar și un Cod Roșu de viscol, reamintesc românilor că RO-ALERT nu este o sperietoare. Mai bine să prevenim o situație periculoasă decât să ne punem viețile în pericol.

Ce să faci dacă ești martor la accident montan

Pentru că în ultimii ani înregistram o creștere îngrijorător de mare a numărului de accidente pe munte, Salvamont a prezintat și câteva masuri pe care să le întreprindeți dacă sunteți martor la un incident soldat cu victime, accidentate sau cu starea de sănătate afectată:

1. Nu intrați în panică.

2. Protejați victima prin marcarea locului accidentului, dacă acesta se afla pe un traseu pe care se coboară în viteză cu schiurile, bicicleta sau vehicule offroad, prin amplasarea unui marcaj vizual în forma de "X", amplasat în amonte, la distanță suficientă cât să poată avertiza coborâtorii despre accident.

3. Anunțați echipa Salvamont prin apel telefonic SNAU 112 sau Dispeceratul National SALVAMONT - VODAFONE (0SALVAMONT - 0725826668).

4. Nu mișcați persoana accidentată și nu permiteți nimănui să facă acest lucru, decât dacă victima se află sub influența directă a unui factor de risc care îi pune viață în pericol sau îi provoacă afecțiuni medicale imediate. Orice pacient care, după un traumatism, prezintă dureri sau alterarea stării generale trebuie tratat ca având un posibil traumatism la nivelul coloanei vertebrale, necesitând imobilizare și transport adecvat. Nu permiteți "binevoitorilor" sau "salvatorilor de ocazie" să miște sau să transporte pe brațe, târâș, în spate sau cu mijloace improvizate victima.

5. Dacă victima este inconștientă, deschideți-i căile aeriene și verificați timp de 10 secunde dacă respiră, prin observarea mișcărilor toracelui; dacă nu respiră, efectuați resuscitare cardio-pulmonară, executând un raport de 30:2 compresii toracice - ventilații. Folosiți telefonul pe speaker, pentru a avea mâinile libere și urmați indicațiile primite din dispeceratul medical!

6. Discutați cu victima și observați dacă este coerentă în exprimare. Observați dacă prezintă hemoragii puternice, care reușesc să treacă prin echipament. Identificați locul hemoragiei și faceți compresie (de preferință cu comprese sterile, dacă aveți la îndemăna). Dacă hemoragia este abundentă și nu se oprește, aplicați un garou deasupra leziunii. Evitați să intrați în contact direct cu sângele pacientului!

7. Nu încercați să aduceți în poziție anatomica membrele sau corpul victimei indiferent de poziția acesteia, se pot produce leziuni cu efect ireversibil sau care pot fi fatale.

8. Protejați termic persoana accidentată (acoperire cu haine, sac de dormit, folie "Sirius" ), discutați permanent cu ea, urmăriți o eventuala schimbare a stării de conștienta, a respirației, a culorii tegumentelor și buzelor și așteptați până sosesc echipele Salvamont.