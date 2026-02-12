€ 5.0934
|
$ 4.2881
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0934
|
$ 4.2881
 
DCNews Stiri Puterea economică a Poloniei a acaparat Berlinul. Economia de 1 trilion de dolari a Varșoviei provoacă reacții
Data publicării: 15:16 12 Feb 2026

Puterea economică a Poloniei a acaparat Berlinul. Economia de 1 trilion de dolari a Varșoviei provoacă reacții
Autor: Tiberiu Vasile

Puterea economică a Poloniei a acaparat Berlinul. Economia de 1 trilion de dolari a Varșoviei provoacă reacții Hartă Polonia. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Polonia surprinde Europa printr-o expansiune economică în Germania. Cu o economie de 1 trilion de dolari, Varșovia cumpără companii germane și își consolidează influența în capitalele industriale ale vecinului său.

Când Polonia a părăsit comunismul în 1989, puțini ar fi pariat că va putea să iasă de sub influența vecinului său mai puternic, Germania, un veritabil gigant economic. Astăzi, aproape 37 de ani mai târziu, economia poloneză a ajuns la 1 trilion de dolari, iar firmele sale pătrund tot mai adânc în Germania, prin achiziții strategice și planificate.

Un exemplu recent este compania de internet poloneză fondată de Jacek Swiderski, care a preluat a treia cea mai mare platformă germană. Achiziția Invia Group, în valoare de 240 de milioane de dolari, făcută de Wirtualna Polska Holding SA, reprezintă doar o parte din valul de preluări poloneze din Europa de Vest.

Conform datelor Bloomberg, firmele din Polonia au realizat 22 de achiziții în Europa de Vest anul trecut, stabilind un record, iar alte patru tranzacții sunt deja în curs în 2026. Germania rămâne principalul teritoriu vizat, cu sectoare precum auto, IT și alimentar în centrul atenției.

„Era inimaginabilă pentru mine ideea că economia poloneză va putea să prindă din urmă Germania în ce privește expertiza, calitatea serviciilor, sau scara operațiunilor. Tranzacția noastră, la fel ca alte achiziții făcute de firme poloneze, arată cât de mult am avansat în această perioadă (de după comunism – n. red.)”, spune Swiderski într-un interviu.

Noul „tigru” est-european

Deși politica internă poloneză a fost mereu volatilă, iar amenințarea AI crește în industriile tradiționale, expansiunea economică în străinătate confirmă puterea unei economii care a atins 1 trilion de dolari. Polonia s-a transformat într-un actor regional semnificativ și își influența în fața Germaniei, țara care a sprijinit-o în transformarea sa după aderarea la UE în 2004. Atunci, PIB-ul per capita al Germaniei era de patru ori mai mare decât al Poloniei. Astăzi, diferența s-a redus la jumătate.

Germania continuă să fie cel mai mare investitor extern în Polonia, cu 75 de miliarde de dolari cheltuiți în două decenii în sectoare precum auto, inginerie și retail, conform Băncii Centrale Poloneze. Creșterea mai lentă a celei mai mari economii europene a creat noi oportunități pentru antreprenorii polonezi.

În paralel, investițiile străine directe în Polonia au încetinit din cauza riscurilor geopolitice și a creșterii costurilor, observă Donald Tusk: „Vin polonezii”, a declarat el citând presa germană. „Vedeți cum s-a schimbat fraza asta în ultimii 30 de ani. Presa germană scrie că, tot mai mult, companiile poloneze cumpără brand-uri occidentale cu renume, nu invers”, a adăugat Tusk pe Twitter.

Tehnologie și strategii de expansiune

Printre companiile poloneze active în Germania se numără Spyrosoft SA, care a preluat Embeddeers GmbH, o firmă germană de inginerie și IT, și negociază deja noi achiziții. CEO-ul Konrad Weiske consideră că aceste mișcări reflectă schimbările structurale din industrie și maturizarea pieței poloneze.

Dominik Kopinski, consilier la Institutul Economic Polonez, compară dinamica poloneză cu cea a Coreei de Sud. „Ceea ce observăm este că Polonia cumpără companii străine pentru a-și extinde cota de piață, mai degrabă decât pentru tehnologii noi”, explică el.

Provocări interne și politice

Totuși, expansiunea poloneză nu este lipsită de tensiuni. Sectorul IT, finanțele și resursele umane sunt supuse presiunii automatizării și AI, iar salariile în creștere diminuează avantajul de cost scăzut al Poloniei. Politic, un segment al populației simte că este lăsat în urmă. Partidul de opoziție, din care face parte președintele Nawrocki, promovează o agendă anti-germană, încercând să-l prezinte pe Tusk drept marionetă a Berlinului.

În ciuda acestor obstacole, Polonia nu a fost niciodată mai influentă sau mai prosperă după recâștigarea independenței în 1918. Sprijinul UE a fost semnificativ, iar PIB-ul s-a triplat în ultimele două decenii. În 2025, economia poloneză a înregistrat o creștere de 3,6%, comparativ cu doar 0,2% în Germania.

Expansiunea continuă

Mai multe tranzacții sunt în pregătire: Pesa Bydgoszcz SA intenționează să achiziționeze HeiterBlick GmbH, cu sprijinul fondului de dezvoltare de stat PFR SA. Antreprenorii polonezi adoptă acum o strategie mai pragmatică, cumpărând companii cu renume și experiență pe piețele vest-europene, după eșecuri inițiale precum încercarea de extindere britanică a InPost SA.

Legăturile culturale joacă dintre Germania și Polonia capătă și ele un rol: la achiziția Wirtualna, majoritatea angajaților de la Invia erau polonezi, astfel facilitând integrarea. Varșovia a înțeles avantajul pe care îl are și l-a maximizat cu succes.

„Nu cucerim Germania. Vrem să învățăm piața pas cu pas, începem cu o înfigere simbolică a steagului, iar apoi vom aștepta cu răbdare noi oportunități”, concluzionează Swiderski, potrivit Bloomberg.

CITEȘTE ȘI: Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

polonia
germania
economie
europa
inteligenta artificiala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
MAE, atenționare de călătorie pentru Franța
Publicat acum 17 minute
Cătălin Predoiu a discutat cu ambasadorul Canadei la București despre intensificarea cooperării în combaterea criminalității organizate transnaționale și consolidarea securității
Publicat acum 33 minute
Canabis de 4,5 kilograme, adus din Spania prin curier la Galați. Un tânăr a fost prins în flagrant
Publicat acum 40 minute
De ce vinde Carrefour afacerea din România? Probleme pentru frații Pavăl
Publicat acum 50 minute
Primele unități administrative care se comasează! Anunț făcut de la vârful PNL
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 24 minute
Victorie pentru Robert Negoiță în instanță
Publicat acum 3 ore si 40 minute
Ponta, scenariu despre planul USR în România, cu ”sprijin extraordinar” din Europa: De asta l-au dat jos pe Moșteanu, că nu e prost
Publicat acum 7 ore si 26 minute
Fructe din Egipt cu pesticide peste limită, reetichetate ca fiind din Grecia și vândute de o firmă în hypermarketuri. Ancheta poliției
Publicat acum 7 ore si 47 minute
Trei persoane pe lista lui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE. Când ar putea fi făcute numirile
Publicat acum 4 ore si 7 minute
Marele câștigător după ce Carrefour a confirmat că vinde magazinele din România fraților Pavăl
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close