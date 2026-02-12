Puterea economică a Poloniei a acaparat Berlinul. Economia de 1 trilion de dolari a Varșoviei provoacă reacții

Când Polonia a părăsit comunismul în 1989, puțini ar fi pariat că va putea să iasă de sub influența vecinului său mai puternic, Germania, un veritabil gigant economic. Astăzi, aproape 37 de ani mai târziu, economia poloneză a ajuns la 1 trilion de dolari, iar firmele sale pătrund tot mai adânc în Germania, prin achiziții strategice și planificate.

Un exemplu recent este compania de internet poloneză fondată de Jacek Swiderski, care a preluat a treia cea mai mare platformă germană. Achiziția Invia Group, în valoare de 240 de milioane de dolari, făcută de Wirtualna Polska Holding SA, reprezintă doar o parte din valul de preluări poloneze din Europa de Vest.

Conform datelor Bloomberg, firmele din Polonia au realizat 22 de achiziții în Europa de Vest anul trecut, stabilind un record, iar alte patru tranzacții sunt deja în curs în 2026. Germania rămâne principalul teritoriu vizat, cu sectoare precum auto, IT și alimentar în centrul atenției.

„Era inimaginabilă pentru mine ideea că economia poloneză va putea să prindă din urmă Germania în ce privește expertiza, calitatea serviciilor, sau scara operațiunilor. Tranzacția noastră, la fel ca alte achiziții făcute de firme poloneze, arată cât de mult am avansat în această perioadă (de după comunism – n. red.)”, spune Swiderski într-un interviu.

Noul „tigru” est-european

Deși politica internă poloneză a fost mereu volatilă, iar amenințarea AI crește în industriile tradiționale, expansiunea economică în străinătate confirmă puterea unei economii care a atins 1 trilion de dolari. Polonia s-a transformat într-un actor regional semnificativ și își influența în fața Germaniei, țara care a sprijinit-o în transformarea sa după aderarea la UE în 2004. Atunci, PIB-ul per capita al Germaniei era de patru ori mai mare decât al Poloniei. Astăzi, diferența s-a redus la jumătate.

Germania continuă să fie cel mai mare investitor extern în Polonia, cu 75 de miliarde de dolari cheltuiți în două decenii în sectoare precum auto, inginerie și retail, conform Băncii Centrale Poloneze. Creșterea mai lentă a celei mai mari economii europene a creat noi oportunități pentru antreprenorii polonezi.

În paralel, investițiile străine directe în Polonia au încetinit din cauza riscurilor geopolitice și a creșterii costurilor, observă Donald Tusk: „Vin polonezii”, a declarat el citând presa germană. „Vedeți cum s-a schimbat fraza asta în ultimii 30 de ani. Presa germană scrie că, tot mai mult, companiile poloneze cumpără brand-uri occidentale cu renume, nu invers”, a adăugat Tusk pe Twitter.

Tehnologie și strategii de expansiune

Printre companiile poloneze active în Germania se numără Spyrosoft SA, care a preluat Embeddeers GmbH, o firmă germană de inginerie și IT, și negociază deja noi achiziții. CEO-ul Konrad Weiske consideră că aceste mișcări reflectă schimbările structurale din industrie și maturizarea pieței poloneze.

Dominik Kopinski, consilier la Institutul Economic Polonez, compară dinamica poloneză cu cea a Coreei de Sud. „Ceea ce observăm este că Polonia cumpără companii străine pentru a-și extinde cota de piață, mai degrabă decât pentru tehnologii noi”, explică el.

Provocări interne și politice

Totuși, expansiunea poloneză nu este lipsită de tensiuni. Sectorul IT, finanțele și resursele umane sunt supuse presiunii automatizării și AI, iar salariile în creștere diminuează avantajul de cost scăzut al Poloniei. Politic, un segment al populației simte că este lăsat în urmă. Partidul de opoziție, din care face parte președintele Nawrocki, promovează o agendă anti-germană, încercând să-l prezinte pe Tusk drept marionetă a Berlinului.

În ciuda acestor obstacole, Polonia nu a fost niciodată mai influentă sau mai prosperă după recâștigarea independenței în 1918. Sprijinul UE a fost semnificativ, iar PIB-ul s-a triplat în ultimele două decenii. În 2025, economia poloneză a înregistrat o creștere de 3,6%, comparativ cu doar 0,2% în Germania.

Expansiunea continuă

Mai multe tranzacții sunt în pregătire: Pesa Bydgoszcz SA intenționează să achiziționeze HeiterBlick GmbH, cu sprijinul fondului de dezvoltare de stat PFR SA. Antreprenorii polonezi adoptă acum o strategie mai pragmatică, cumpărând companii cu renume și experiență pe piețele vest-europene, după eșecuri inițiale precum încercarea de extindere britanică a InPost SA.

Legăturile culturale joacă dintre Germania și Polonia capătă și ele un rol: la achiziția Wirtualna, majoritatea angajaților de la Invia erau polonezi, astfel facilitând integrarea. Varșovia a înțeles avantajul pe care îl are și l-a maximizat cu succes.

„Nu cucerim Germania. Vrem să învățăm piața pas cu pas, începem cu o înfigere simbolică a steagului, iar apoi vom aștepta cu răbdare noi oportunități”, concluzionează Swiderski, potrivit Bloomberg.

CITEȘTE ȘI: Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump

