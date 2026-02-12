Centrul FILIA: De ce am șters postarea despre Mihai Bendeac

Centrul FILIA, una dintre cele mai cunoscute organizații din România care militează pentru drepturile femeilor, a ajuns în centrul unei controverse după ce a publicat, iar apoi a șters, un mesaj prin care îl acuza pe Mihai Bendeac de comportament nepotrivit asupra unei tinere.

Organizația a revenit ulterior asupra poziției și a cerut scuze public. A admis că a vorbit în numele tinerei fără a avea acordul ei.

„Am șters postarea, din respect pentru declarațiile tinerei despre interacțiunea sa cu Mihai Bendeac. Ne cerem scuze pentru că am vorbit despre experiența sa în numele ei.



Valorile noastre feministe înseamnă să le ascultăm pe femei și să le credem atunci când vorbesc despre experiențele lor, să le respectăm capacitatea de a lua decizii pentru ele. Și înseamnă și responsabilitatea de a ne corecta atunci când greșim și de a pune pe primul loc vocile celor care vorbesc despre aceste experiențe.

Reacția noastră a venit din grijă față de siguranța noastră, a tuturor femeilor și fetelor, și din reflexul de a fi atente la toate posibilele situații de abuz și sexism din spațiul public, într-o societate care le normalizează și le trece cu vederea. Mai ales atunci când observăm mari dezechilibre de putere și gesturi nepotrivite.



Credem că astfel de momente trebuie privite critic și cu responsabilitate, să deschidă conversații despre gesturile și interacțiunile noastre, despre modul în care noi, ca societate, reacționăm atunci când vorbim despre experiențele cu care femeile se confruntă. Care sunt limitele acceptate de noi ca societate și cum arată comportamentele sănătoase pe care vrem să le promovăm?



Lupta noastră feministă înseamnă să facem auzite vocile femeilor, să vorbim despre experiențele noastre și să tragem la răspundere comportamentele sexiste sau care icnstigă la ură și violență împotriva femeilor în societatea noastră”, a transmis Centrul FILIA.

