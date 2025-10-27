Kim Kardashian anunță cea mai neașteptată schimbare din viața ei: „Peste 10 ani nu voi mai fi doar vedetă”

Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, a fost una dintre cele mai mediatizate figuri ale culturii pop din ultimele două decenii. De la debutul în reality show-ul Keeping Up with the Kardashians, până la imperiul de modă și frumusețe pe care l-a construit, Kim a reușit să transforme notorietatea în succes financiar și influență globală.

Dar, în această seară de 24 octombrie, la The Graham Norton Show, starul american a anunțat că vrea o schimbare totală de direcție: o carieră în avocatură. Într-un clip preînregistrat difuzat înaintea emisiunii, Kardashian a declarat că, peste zece ani, se vede practicând dreptul cu normă întreagă.

„Întotdeauna vreau să cresc, să fiu curioasă și să evoluez. Vreau să văd unde mă duce acest drum. Sper ca, într-o lume ideală, peste un deceniu să fiu un avocat practicant”, a spus ea pe celebra canapea roșie a show-ului britanic.

„Voi renunța la a fi Kim K”

Kardashian a dezvăluit că așteaptă rezultatele examenului de barou din California și că își dorește să devină un avocat de proces înainte de sfârșitul următorului deceniu.

„Voi fi calificată în două săptămâni”, a spus vedeta. „Sper să practic avocatura. Poate peste 10 ani, cred că voi renunța la a fi Kim K și voi fi avocat. Asta e ceea ce îmi doresc cu adevărat.”

Afirmația marchează o nouă etapă în rebrandingul personal al starului, care în ultimii ani și-a dedicat tot mai mult timp studiului dreptului și activismului juridic, în special pentru reformarea sistemului de justiție penală din Statele Unite.

Șase ani de studii și peste 5.000 de ore de muncă

Kim Kardashian a absolvit California Law Office Study Program la începutul acestui an, un program alternativ care îi permite să studieze dreptul sub îndrumarea unor avocați practicanți, în locul unei facultăți tradiționale.

Potrivit avocatei Jessica Jackson, care a supervizat pregătirea vedetei, Kim a studiat aproximativ 18 ore pe săptămână, timp de 42 de săptămâni pe an, pe parcursul a șase ani – echivalentul a peste 5.000 de ore de studiu juridic.

„Este timpul pe care și l-a făcut în timp ce creștea patru copii, conducea afaceri, filma emisiuni de televiziune și apărea în sălile de judecată pentru a-i apăra pe alții”, a spus Jackson la momentul absolvirii.

În paralel cu studiile, Kardashian și-a continuat cariera în divertisment, jucând în drama juridică All’s Fair, alături de Naomi Watts, Sarah Paulson și Glenn Close. Serialul, care urmează să fie lansat în curând, i-a oferit șansa de a combina pasiunea pentru actorie cu interesul autentic pentru domeniul juridic.

Sarah Paulson, colega sa de platou, a glumit în timpul interviului cu Graham Norton: „Adevărul este că ea m-a făcut să mă simt ca o leneșă. Conduce o afacere, are grijă de patru copii, studiază dreptul… Chiar este o persoană impresionantă.”