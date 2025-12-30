Superstiții de Revelion. Ce trebuie să ții în buzunar, ce culori e bine sa porți

De ce trebuie să ai bani în buzunar de Revelion

Potrivit tradiției în România este bine ca în noaptea dintre ani să ai bani în buzunar, de preferat bancnote. Se spune că nu vei duce lipsa de bani în anul ce vine, unii păstrează chiar și o monedă care simbolizează stabilitatea financiară.

Este bine că ai și un obiect valoros, o bijuterie din aur, pentru noroc și succes, se spune că trebuie să avem și un bilețel cu o dorință, ca anul nou s-o îndeplinească și un fir de busuioc, simbol al liniștii sufletești.

De Revelion se poartă roșu

Culorile au un rol important în tradițiile de Anul Nou, fiecare fiind asociată cu un anumit tip de noroc.

Roșu: Aduce iubire, energie și pasiune; este cea mai populară culoare de Revelion

Galben sau auriu: Simbolizează banii, succesul și abundența

Verde: Semn al sănătății, echilibrului și reînnoirii

Alb: Pentru un nou început curat și liniște interioară

Albastru: Asociat cu calmul, stabilitatea și claritatea

Alte superstiții pentru noaptea dintre ani

Evită certurile, plânsul sau supărările de anul nou, tradiția spune că starea de spirit din primele ore ale anului îți influențează tot anul ce urmează.

Nu dormi la miezul nopții, se spune că somnul înseamnă lene, iar în anul ce urmează n-o să ai energie pentru tot ce trebuie să faci.

Să încerci să porți haine noi, simbolizează un nou început, lasă în urmă problemele trecutului.

Cel mai mult contează prima persoană care îți trece pragul în anul nou, dacă este o persoană veselă cu gânduri bune anul o să fie prosper.