Superstiții de Revelion. Ce trebuie să ții în buzunar, ce culori e bine sa porți

Anul Nou îți poate influența norocul, banii și starea de spirit pentru următoarele 12 luni.
Potrivit tradiției în România este bine ca în noaptea dintre ani să ai bani în buzunar, de preferat bancnote. Se spune că nu vei duce lipsa de bani în anul ce vine, unii păstrează chiar și o monedă care simbolizează stabilitatea financiară.
Este bine că ai și un obiect valoros, o bijuterie din aur, pentru noroc și succes, se spune că trebuie să avem și un bilețel cu o dorință, ca anul nou s-o îndeplinească și un fir de busuioc, simbol al liniștii sufletești.
Culorile au un rol important în tradițiile de Anul Nou, fiecare fiind asociată cu un anumit tip de noroc.
Roșu: Aduce iubire, energie și pasiune; este cea mai populară culoare de Revelion
Galben sau auriu: Simbolizează banii, succesul și abundența
Verde: Semn al sănătății, echilibrului și reînnoirii
Alb: Pentru un nou început curat și liniște interioară
Albastru: Asociat cu calmul, stabilitatea și claritatea
Evită certurile, plânsul sau supărările de anul nou, tradiția spune că starea de spirit din primele ore ale anului îți influențează tot anul ce urmează.
Nu dormi la miezul nopții, se spune că somnul înseamnă lene, iar în anul ce urmează n-o să ai energie pentru tot ce trebuie să faci.
Să încerci să porți haine noi, simbolizează un nou început, lasă în urmă problemele trecutului.
Cel mai mult contează prima persoană care îți trece pragul în anul nou, dacă este o persoană veselă cu gânduri bune anul o să fie prosper.
